Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Лестер
Эвертон - Лестер: обзор матча 05 ноября 2022
Эвертон
05.11.2022, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 15 тур
0 : 2
Завершен
Лестер
45'
Ю. Тилеманс
86'
Х. Барнс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эвертон - Лестер
90'
+1
Замена
Н. Менди
️️️️
Ю. Тилеманс
86'
ГОЛ! 0:2!
Х. Барнс
Пас отдал
Д. Мэддисон
78'
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
К. Дьюсбери-Холл
Замена
Э. Гордон
️️️️
Д. Макнил
71'
Замена
Н. Паттерсон
️️️️
Ш. Коулмен
71'
70'
Замена
О. Ндиди
️️️️
Б. Сумаре
70'
Замена
Д. Варди
️️️️
П. Дака
Замена
А. Дукуре
️️️️
А. Онана
61'
Замена
Н. Мопе
️️️️
Д. Калверт-Льюин
61'
Замена
Д. Гарнер
️️️️
И. Гуйе
46'
45'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Тилеманс
Пас отдал
Д. Мэддисон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
10
Демарай Грей
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
22
Том Дэвис
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
Лестер
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
4-2-3-1
1
Пикфорд
16
Миколенко
15
Коди
6
Тарковски
23
Коулмен
24
Онана
5
Гуйе
10
Грей
11
Макнил
17
Ивоби
9
Калверт-Льюин
4-2-2-1-1
21
Уорд
21
Кастань
12
Амарти
4
Фас
24
Джастин
34
Сумаре
8
Дьюсбери-Холл
18
Тилеманс
11
Барнс
10
Мэддисон
27
Дака
11
Макнил
10
Гордон
10
Гордон
11
Макнил
23
Коулмен
2
Паттерсон
2
Паттерсон
23
Коулмен
5
Гуйе
37
Гарнер
37
Гарнер
5
Гуйе
24
Онана
6
Дукуре
6
Дукуре
24
Онана
9
Калверт-Льюин
11
Мопе
11
Мопе
9
Калверт-Льюин
34
Сумаре
4
Ндиди
4
Ндиди
34
Сумаре
18
Тилеманс
6
Менди
6
Менди
18
Тилеманс
8
Дьюсбери-Холл
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
8
Дьюсбери-Холл
27
Дака
9
Варди
9
Варди
27
Дака
Остались в запасе
Эвертон
Лестер
31
Асмир Бегович
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
22
Айосе Перес
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
Остались в запасе
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
22
Айосе Перес
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Эвертон - Лестер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
Новости команд
Все
Эвертон
Лестер
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
24 ноября
«Брентфорд» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Жена звезды АПЛ назвала любимый совместный досуг: «Трахаться!»
22 ноября
4
АПЛ: шансы «Брентфорда» и «Эвертона» на победу в матче 11-го тура
22 ноября
Российский комментатор едва не сорвал общемировую трансляцию матча АПЛ
21 ноября
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
24 ноября
«Брентфорд» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Жена звезды АПЛ назвала любимый совместный досуг: «Трахаться!»
22 ноября
4
АПЛ: шансы «Брентфорда» и «Эвертона» на победу в матче 11-го тура
22 ноября
Российский комментатор едва не сорвал общемировую трансляцию матча АПЛ
21 ноября
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
19 ноября
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+