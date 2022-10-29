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Кристал Пэлас - Саутгемптон
Кристал Пэлас - Саутгемптон: обзор матча 29 октября 2022
Кристал Пэлас
29.10.2022, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Саутгемптон
38'
О. Эдуард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристал Пэлас - Саутгемптон
86'
Замена
С. Мара
️️️️
С. Армстронг
Замена
Х. Ридевальд
️️️️
М. Олисе
86'
Желтая карточка
Т. Митчелл
82'
Замена
У. Хьюз
️️️️
О. Эдуард
75'
74'
Замена
М. Дженепо
️️️️
Р. Перро
74'
Замена
С. Эдози
️️️️
М. Эльюнусси
Замена
Ж. Айю
️️️️
Э. Эзе
63'
Желтая карточка
О. Эдуард
61'
46'
Замена
Э. Мэйтленд-Найлс
️️️️
И. Диалло
45'
Желтая карточка
М. Эльюнусси
40'
Желтая карточка
М. Салису
ГОЛ! 1:0!
О. Эдуард
Пас отдал
Т. Митчелл
38'
Желтая карточка
В. Заа
31'
31'
Желтая карточка
Лянко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
19
Лука Миливойевич
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
13
Лянко
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Кристал Пэлас
26
Сэм Джонстон
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
40
Джек Уэллс-Моррисон
ЦП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
3
Хуан Лариос
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
27
Льюис Пэйн
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
32
Тео Уолкотт
ПВ
14
Секу Мара
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
4-2-3-1
13
Гуаита
3
Митчелл
2
Андерсен
6
Гехи
25
Уорд
27
Шлупп
19
Миливойевич
10
Заа
10
Эзе
17
Олисе
29
Эдуард
4-1-3-1-1
31
Базуну
13
Лянко
15
Чалета-Цар
22
Салису
15
Перро
27
Диалло
30
Уорд-Проус
18
Арибо
17
Армстронг
10
Эльюнусси
19
Адамс
17
Олисе
44
Ридевальд
44
Ридевальд
17
Олисе
29
Эдуард
19
Хьюз
19
Хьюз
29
Эдуард
10
Эзе
10
Айю
10
Айю
10
Эзе
27
Диалло
2
Мэйтленд-Найлс
2
Мэйтленд-Найлс
27
Диалло
15
Перро
12
Дженепо
12
Дженепо
15
Перро
10
Эльюнусси
23
Эдози
23
Эдози
10
Эльюнусси
17
Армстронг
14
Мара
14
Мара
17
Армстронг
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Саутгемптон
26
Сэм Джонстон
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
40
Джек Уэллс-Моррисон
ЦП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
29
Алекс МакКарти
ВР
3
Хуан Лариос
ЦЗ
27
Льюис Пэйн
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
26
Сэм Джонстон
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
40
Джек Уэллс-Моррисон
ЦП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
3
Хуан Лариос
ЦЗ
27
Льюис Пэйн
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Кристал Пэлас - Саутгемптон
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
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