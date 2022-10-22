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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Брайтон
Манчестер Сити - Брайтон: обзор матча 22 октября 2022
Манчестер Сити
22.10.2022, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
3 : 1
Завершен
Брайтон
22'
Э. Холанд
43'
Э. Холанд (П)
75'
К. Де Брюйне
53'
Л. Троссард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Брайтон
87'
Замена
Б. Гилмор
️️️️
А. Мак Аллистер
Замена
Х. Альварес
️️️️
Э. Холанд
80'
79'
Замена
Д. Ундав
️️️️
Д. Уэлбек
Замена
К. Палмер
️️️️
Д. Грилиш
77'
ГОЛ! 3:1!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Б. Силва
75'
74'
Желтая карточка
П. Эступиньян
66'
Замена
П. Эступиньян
️️️️
Й. Велтман
Замена
Ф. Фоден
️️️️
Р. Марез
62'
61'
Желтая карточка
П. Гросс
Желтая карточка
Р. Марез
54'
53'
ГОЛ! 2:1!
Л. Троссард
Пас отдал
С. Мач
46'
Замена
Т. Лэмпти
️️️️
А. Лаллана
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Э. Холанд
43'
26'
Желтая карточка
М. Кайседо
ГОЛ! 1:0!
Э. Холанд
Пас отдал
Эдерсон
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Родри
ОП
26
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
7
Солли Мач
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Коул Палмер
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
26
Дениз Ундав
ЦФ
4-1-3-2
31
Эдерсон
3
Диаш
28
Аканджи
14
Ляпорт
2
Канселу
16
Родри
10
Грилиш
20
Силва
26
Марез
9
Холанд
26
Де Брюйне
3-1-2-3-1
97
Санчес
5
Данк
34
Велтман
4
Уэбстер
25
Кайседо
10
Мак Аллистер
13
Гросс
7
Мач
10
Лаллана
19
Троссард
18
Уэлбек
10
Грилиш
10
Палмер
10
Палмер
10
Грилиш
26
Марез
47
Фоден
47
Фоден
26
Марез
9
Холанд
19
Альварес
19
Альварес
9
Холанд
34
Велтман
2
Эступиньян
2
Эступиньян
34
Велтман
10
Лаллана
48
Лэмпти
48
Лэмпти
10
Лаллана
10
Мак Аллистер
6
Гилмор
6
Гилмор
10
Мак Аллистер
18
Уэлбек
26
Ундав
26
Ундав
18
Уэлбек
Остались в запасе
Манчестер Сити
Брайтон
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
23
Джейсон Стил
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
16
Йереми Сармиенто
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
16
Йереми Сармиенто
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Манчестер Сити - Брайтон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
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