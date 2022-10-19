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АПЛ 2026/2027
Борнмут - Саутгемптон
Борнмут - Саутгемптон: обзор матча 19 октября 2022
Борнмут
19.10.2022, среда, 21:30
Англия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Саутгемптон
9'
Ч. Адамс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Борнмут - Саутгемптон
88'
Замена
И. Диалло
️️️️
Э. Мэйтленд-Найлс
88'
Замена
М. Дженепо
️️️️
А. Армстронг
88'
Замена
Х. Лариос
️️️️
Р. Перро
Замена
К. Мур
️️️️
Ф. Биллинг
83'
Замена
С. Дембеле
️️️️
Р. Фредерикс
83'
Замена
Д. Ротуэлл
️️️️
М. Сенеси
77'
66'
Замена
С. Армстронг
️️️️
К. Уокер-Питерс
64'
Замена
Лянко
️️️️
Д. Арибо
Замена
Д. Станислас
️️️️
Р. Кристи
62'
43'
Желтая карточка
Э. Мэйтленд-Найлс
Желтая карточка
К. Мефам
43'
15'
Желтая карточка
Р. Перро
9'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Адамс
Пас отдал
Р. Перро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
33
Нето
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
8
Филип Биллинг
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
18
Джо Арибо
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
10
Адам Армстронг
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
19
Киффер Мур
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
3
Хуан Лариос
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
14
Секу Мара
ЦФ
4-3-2-1
33
Нето
2
Мефам
5
Сенеси
15
Смит
2
Фредерикс
8
Биллинг
8
Лерма
10
Кук
16
Тавернье
10
Кристи
19
Соланке
4-3-1-2
31
Базуну
2
Уокер-Питерс
15
Чалета-Цар
22
Салису
15
Перро
2
Мэйтленд-Найлс
30
Уорд-Проус
18
Арибо
10
Эльюнусси
19
Адамс
10
Армстронг
5
Сенеси
7
Ротуэлл
7
Ротуэлл
5
Сенеси
2
Фредерикс
23
Дембеле
23
Дембеле
2
Фредерикс
10
Кристи
19
Станислас
19
Станислас
10
Кристи
8
Биллинг
19
Мур
19
Мур
8
Биллинг
15
Перро
3
Лариос
3
Лариос
15
Перро
18
Арибо
13
Лянко
13
Лянко
18
Арибо
2
Мэйтленд-Найлс
27
Диалло
27
Диалло
2
Мэйтленд-Найлс
2
Уокер-Питерс
17
Армстронг
17
Армстронг
2
Уокер-Питерс
10
Армстронг
12
Дженепо
12
Дженепо
10
Армстронг
Остались в запасе
Борнмут
Саутгемптон
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
29
Алекс МакКарти
ВР
23
Самуэль Эдози
ЛВ
32
Тео Уолкотт
ПВ
14
Секу Мара
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
23
Самуэль Эдози
ЛВ
32
Тео Уолкотт
ПВ
14
Секу Мара
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Борнмут - Саутгемптон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
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