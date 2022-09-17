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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Лестер
Тоттенхэм - Лестер: обзор матча 17 сентября 2022
Тоттенхэм
17.09.2022, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 8 тур
6 : 2
Завершен
Лестер
8'
Г. Кейн
21'
Э. Дайер
47'
Р. Бентанкур
73'
Х. Сон
84'
Х. Сон
86'
Х. Сон
6'
Ю. Тилеманс (П)
41'
Д. Мэддисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Лестер
ГОЛ! 6:2!
Х. Сон
Пас отдал
П. Хейбьерг
86'
ГОЛ! 5:2!
Х. Сон
Пас отдал
Г. Кейн
84'
74'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
К. Дьюсбери-Холл
74'
Замена
Д. Варди
️️️️
П. Дака
Желтая карточка
И. Перишич
73'
ГОЛ! 4:2!
Х. Сон
Пас отдал
Р. Бентанкур
73'
Замена
И. Биссума
️️️️
Д. Кулушевски
70'
61'
Желтая карточка
П. Дака
Замена
К. Ромеро
️️️️
Д. Санчес
59'
Замена
Х. Сон
️️️️
Ришарлисон
59'
Замена
Эмерсон
️️️️
И. Перишич
55'
49'
Желтая карточка
О. Ндиди
ГОЛ! 3:2!
Р. Бентанкур
47'
41'
ГОЛ! 2:2!
Д. Мэддисон
Пас отдал
Т. Кастань
ГОЛ! 2:1!
Э. Дайер
Пас отдал
И. Перишич
21'
ГОЛ! 1:1!
Г. Кейн
Пас отдал
Д. Кулушевски
8'
6'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ю. Тилеманс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
4
Онини Ндиди
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
28
Ив Биссума
ЦП
Лестер
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
22
Айосе Перес
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
4-2-2-2
1
Льорис
30
Сессеньон
15
Дайер
2
Лангле
6
Санчес
23
Хейбьерг
30
Бентанкур
5
Перишич
21
Кулушевски
9
Кейн
47
Ришарлисон
4-1-3-1-1
21
Уорд
21
Кастань
4
Фас
35
Эванс
24
Джастин
8
Дьюсбери-Холл
4
Ндиди
18
Тилеманс
11
Барнс
10
Мэддисон
27
Дака
6
Санчес
21
Ромеро
21
Ромеро
6
Санчес
5
Перишич
22
Эмерсон
22
Эмерсон
5
Перишич
21
Кулушевски
28
Биссума
28
Биссума
21
Кулушевски
47
Ришарлисон
7
Сон
7
Сон
47
Ришарлисон
8
Дьюсбери-Холл
17
Ихеначо
17
Ихеначо
8
Дьюсбери-Холл
27
Дака
9
Варди
9
Варди
27
Дака
Остались в запасе
Тоттенхэм
Лестер
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Джафет Танганга
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
17
Брайан Хиль
ЛВ
Главный тренер
Антонио Конте
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Джафет Танганга
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
17
Брайан Хиль
ЛВ
Остались в запасе
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Тоттенхэм - Лестер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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