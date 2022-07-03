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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Локомотив - Факел
Локомотив - Факел: обзор матча 03 июля 2022
Локомотив
03.07.2022, воскресенье, 16:30
Товарищеские матчи
4 : 2
Завершен
Факел
3'
Н. Тикнизян
20'
Д. Керк
52'
Ф. Камано
89'
В. Изидор
47'
О. Дмитриев
61'
Г. Гонгадзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Локомотив - Факел
Замена
А. Савин
️️️️
Д. Худяков
90'
+1
ГОЛ! 4:2!
В. Изидор
89'
61'
ГОЛ! 3:2!
Г. Гонгадзе
Замена
М. Петров
️️️️
М. Раконьяц
60'
Замена
С. Бабкин
️️️️
Н. Тикнизян
60'
Замена
Д. Куликов
️️️️
Ф. Камано
60'
Замена
К. Марадишвили
️️️️
А. Миранчук
60'
Замена
С. Магкеев
️️️️
А. Карпукас
60'
Замена
Е. Погостнов
️️️️
М. Мампасси
60'
Замена
М. Ненахов
️️️️
Д. Живоглядов
60'
Замена
Т. Едвай
️️️️
Л. Фассон
60'
Замена
В. Изидор
️️️️
Д. Керк
60'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Камано
Пас отдал
Д. Живоглядов
52'
47'
ГОЛ! 2:1!
О. Дмитриев
Замена
Д. Попов
️️️️
Д. Баринов
46'
Замена
Д. Худяков
️️️️
Гилерме
46'
ГОЛ! 2:0!
Д. Керк
20'
ГОЛ! 1:0!
Н. Тикнизян
Пас отдал
Д. Живоглядов
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
93
Артем Карпукас
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
21
Антон Миранчук
АП
9
Джирано Керк
ПВ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Факел
71
Илья Свинов
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
2
Василий Черов
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
16
Андрей Савин
ВР
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
22
Константин Марадишвили
ЦП
89
Даниил Попов
ПВ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Факел
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
4-2-3-1
1
Гилерме
21
Тикнизян
3
Фассон
23
Мампасси
27
Живоглядов
93
Карпукас
6
Баринов
40
Камано
21
Миранчук
9
Керк
77
Раконьяц
3-3-1-1-2
47
Божин
4
Дашаев
91
Суслов
2
Черов
33
Квеквескири
71
Свинов
99
Акбашев
34
Дмитриев
21
Максимов
14
Аппаев
93
Карпукас
27
Магкеев
27
Магкеев
93
Карпукас
23
Мампасси
59
Погостнов
59
Погостнов
23
Мампасси
1
Гилерме
53
Худяков
53
Худяков
1
Гилерме
Худяков
16
Савин
16
Савин
Худяков
3
Фассон
4
Едвай
4
Едвай
3
Фассон
27
Живоглядов
24
Ненахов
24
Ненахов
27
Живоглядов
40
Камано
25
Куликов
25
Куликов
40
Камано
21
Тикнизян
6
Бабкин
6
Бабкин
21
Тикнизян
77
Раконьяц
73
Петров
73
Петров
77
Раконьяц
9
Керк
18
Изидор
18
Изидор
9
Керк
6
Баринов
89
Попов
89
Попов
6
Баринов
21
Миранчук
22
Марадишвили
22
Марадишвили
21
Миранчук
Остались в запасе
Локомотив
Факел
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
Остались в запасе
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Локомотив - Факел
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
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Россия. Кубок, 6 тур
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0 : 2
25.11.2026
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Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Информация о матче
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