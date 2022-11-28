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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Южная Корея - Гана
Южная Корея - Гана: обзор матча 28 ноября 2022
Южная Корея
28.11.2022, понедельник, 16:00
Чемпионат мира, группа H, 2 тур
2 : 3
Завершен
Гана
58'
Г. Чо
61'
Г. Чо
24'
М. Салису
34'
М. Кудус
68'
М. Кудус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Южная Корея - Гана
Замена
К. Кен-Вон
️️️️
К. Мин-Джэ
90'
+2
88'
Замена
А. Рахман Баба
️️️️
Д. Менса
83'
Замена
А. Джику
️️️️
М. Кудус
Замена
Х. У-Джо
️️️️
Ч. Ву-Ен
78'
78'
Замена
Д. Одои
️️️️
Т. Лэмпти
78'
Замена
Д. Кьерех
️️️️
А. Айю
78'
Замена
К. Сулемана
️️️️
Ж. Айю
Желтая карточка
К. Юнь-Квон
77'
73'
Желтая карточка
Т. Лэмпти
68'
ГОЛ! 2:3!
М. Кудус
Пас отдал
И. Уильямс
ГОЛ! 2:2!
Г. Чо
Пас отдал
К. Чжин-Су
61'
ГОЛ! 1:2!
Г. Чо
Пас отдал
Л. Кан Ин
58'
Замена
Л. Кан Ин
️️️️
К. Чан Хун
57'
Замена
Н. Сан-Хо
️️️️
У. Ен Чон
46'
34'
ГОЛ! 0:2!
М. Кудус
Пас отдал
Ж. Айю
Желтая карточка
Ч. Ву-Ен
27'
24'
ГОЛ! 0:1!
М. Салису
21'
Желтая карточка
Д. Амарти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Южная Корея
1
Ким Сын-Гю
ВР
4
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
3
Ким Чжин-Су
ЦЗ
15
Ким Мун-Хван
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
5
Ченг Ву-Ен
ОП
6
Хван Ин Бом
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
13
У Ен Чон
ПВ
9
Ге-Сон Чо
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Гана
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
18
Даниэль Амарти
ЦЗ
6
Мохаммед Салису
ЦЗ
3
Тарик Лэмпти
ПЗ
10
Андре Айю
ЛВ
21
Салис Абдул Самед
ОП
5
Томас Парти
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
19
Иньяки Уильямс
ЦФ
9
Жордан Айю
ЦФ
Южная Корея
21
Чо Хен У
ВР
12
Бом-Гын Сон
ВР
20
Квон Кен-Вон
ЦЗ
14
Хон Чхоль
ЦЗ
14
Чо Ю-Мин
ЦЗ
23
Ким Та-Хван
ПЗ
2
Чон Гю-Юн
ПЗ
17
На Сан-Хо
ЛВ
17
Сон Мин-Кю
ЛВ
13
Джун-Хо Сон
ОП
8
Пэк Сын Хо
ЦП
10
Ли Джэ Сон
АП
19
Ли Кан Ин
АП
16
Хван У-Джо
ЦФ
11
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Гана
12
Ибраим Данлад
ВР
23
Абдул Нурудин
ВР
17
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
23
Александер Джику
ЦЗ
15
Джозеф Айду
ЦЗ
2
Алиду Сейду
ПЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
13
Даниэль Барни
ЛВ
22
Камалдин Сулемана
ЛВ
15
Элиша Овусу
ОП
7
Иссахаку Фатаву
АП
8
Даниэль-Кофи Кьерех
АП
24
Камаль Соуа
АП
11
Осман Букари
ПВ
11
Антуан Семеньо
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Ким Сын-Гю
4
Мин-Джэ
19
Ким Юнь-Квон
3
Ким Чжин-Су
15
Мун-Хван
5
Ву-Ен
6
Ин Бом
7
Сон
22
Чан Хун
13
Чон
9
Чо
4-1-1-2-2
1
Зиги
3
Лэмпти
18
Амарти
6
Салису
14
Менса
21
Самед
5
Парти
20
Кудус
10
Айю
9
Айю
19
Уильямс
4
Мин-Джэ
20
Кен-Вон
20
Кен-Вон
4
Мин-Джэ
22
Чан Хун
19
Кан Ин
19
Кан Ин
22
Чан Хун
13
Чон
17
Сан-Хо
17
Сан-Хо
13
Чон
5
Ву-Ен
16
У-Джо
16
У-Джо
5
Ву-Ен
14
Менса
17
Баба
17
Баба
14
Менса
20
Кудус
23
Джику
23
Джику
20
Кудус
3
Лэмпти
3
Одои
3
Одои
3
Лэмпти
10
Айю
8
Кьерех
8
Кьерех
10
Айю
9
Айю
22
Сулемана
22
Сулемана
9
Айю
Остались в запасе
Южная Корея
Гана
21
Чо Хен У
ВР
12
Бом-Гын Сон
ВР
14
Хон Чхоль
ЦЗ
14
Чо Ю-Мин
ЦЗ
23
Ким Та-Хван
ПЗ
2
Чон Гю-Юн
ПЗ
13
Джун-Хо Сон
ОП
8
Пэк Сын Хо
ЦП
10
Ли Джэ Сон
АП
17
Сон Мин-Кю
ЛВ
11
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
15
Элиша Овусу
ОП
12
Ибраим Данлад
ВР
23
Абдул Нурудин
ВР
15
Джозеф Айду
ЦЗ
2
Алиду Сейду
ПЗ
7
Иссахаку Фатаву
АП
24
Камаль Соуа
АП
13
Даниэль Барни
ЛВ
11
Осман Букари
ПВ
11
Антуан Семеньо
ЦФ
Остались в запасе
21
Чо Хен У
ВР
12
Бом-Гын Сон
ВР
14
Хон Чхоль
ЦЗ
14
Чо Ю-Мин
ЦЗ
23
Ким Та-Хван
ПЗ
2
Чон Гю-Юн
ПЗ
13
Джун-Хо Сон
ОП
8
Пэк Сын Хо
ЦП
10
Ли Джэ Сон
АП
17
Сон Мин-Кю
ЛВ
11
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Остались в запасе
15
Элиша Овусу
ОП
12
Ибраим Данлад
ВР
23
Абдул Нурудин
ВР
15
Джозеф Айду
ЦЗ
2
Алиду Сейду
ПЗ
7
Иссахаку Фатаву
АП
24
Камаль Соуа
АП
13
Даниэль Барни
ЛВ
11
Осман Букари
ПВ
11
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Статистика матча Южная Корея - Гана
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Южная Корея
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Южная Корея
- : -
23.12.2027
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Гана
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Чемпионат мира, 3 тур
Хорватия
2 : 1
28.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс
1 : 1
02.06.2026
Гана
Информация о матче
Стадион:
Эдьюкейшн Сити
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