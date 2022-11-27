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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Испания - Германия
Испания - Германия: обзор матча 27 ноября 2022
Испания
27.11.2022, воскресенье, 22:00
Чемпионат мира, группа E, 2 тур
1 : 1
Завершен
Германия
62'
А. Мората
83'
Н. Фуллкруг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Испания - Германия
87'
Замена
Н. Шлоттербек
️️️️
Д. Раум
85'
Замена
Й. Хофманн
️️️️
С. Гнабри
83'
ГОЛ! 1:1!
Н. Фуллкруг
Пас отдал
Д. Мусиала
Замена
А. Бальде
️️️️
Ж. Альба
82'
70'
Замена
Л. Клостерманн
️️️️
Т. Керер
70'
Замена
Л. Сане
️️️️
И. Гюндоган
70'
Замена
Н. Фуллкруг
️️️️
Т. Мюллер
Замена
Коке
️️️️
М. Асенсио
66'
Замена
Н. Уильямс
️️️️
Гави
66'
ГОЛ! 1:0!
А. Мората
Пас отдал
Ж. Альба
62'
60'
Желтая карточка
Й. Киммих
58'
Желтая карточка
Л. Горецка
Замена
А. Мората
️️️️
Ф. Торрес
54'
Желтая карточка
С. Бускетс
44'
37'
Желтая карточка
Т. Керер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
23
Унаи Симон
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
16
Родри
ОП
20
Педри
ЦП
9
Гави
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
7
Ферран Торрес
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
15
Тило Керер
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
21
Илкай Гюндоган
ЦП
8
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
20
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Испания
23
Роберт Санчес
ВР
1
Давид Райя
ВР
14
Алекс Бальде
ЛЗ
4
Пау Торрес
ЦЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
25
Ансу Фати
ЛВ
15
Уго Гильямон
ОП
8
Карлос Солер
ЦП
8
Коке
ЦП
5
Маркос Льоренте
ЦП
17
Нико Уильямс
ПВ
11
Йереми Пино
ПВ
17
Пабло Сарабия
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
Германия
12
Кевин Трапп
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
20
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
25
Армель Белла Кочап
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
19
Карим Адейеми
ЛВ
11
Марио Гетце
АП
14
Юлиан Брандт
АП
19
Лерой Сане
ПВ
18
Йонас Хофманн
ПВ
7
Кай Хаверц
ЦФ
9
Никлас Фуллкруг
ЦФ
26
Юссуфа Мукоко
ЦФ
3-2-2-3
23
Симон
18
Альба
14
Ляпорт
2
Карвахаль
5
Бускетс
16
Родри
20
Педри
9
Гави
10
Асенсио
10
Ольмо
7
Торрес
4-1-2-2-1
1
Нойер
15
Зюле
15
Керер
2
Рюдигер
22
Раум
6
Киммих
21
Гюндоган
8
Горецка
20
Гнабри
10
Мусиала
13
Мюллер
18
Альба
14
Бальде
14
Бальде
18
Альба
10
Асенсио
8
Коке
8
Коке
10
Асенсио
9
Гави
17
Уильямс
17
Уильямс
9
Гави
7
Торрес
7
Мората
7
Мората
7
Торрес
22
Раум
15
Шлоттербек
15
Шлоттербек
22
Раум
15
Керер
16
Клостерманн
16
Клостерманн
15
Керер
21
Гюндоган
19
Сане
19
Сане
21
Гюндоган
20
Гнабри
18
Хофманн
18
Хофманн
20
Гнабри
13
Мюллер
9
Фуллкруг
9
Фуллкруг
13
Мюллер
Остались в запасе
Испания
Германия
23
Роберт Санчес
ВР
1
Давид Райя
ВР
4
Пау Торрес
ЦЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
15
Уго Гильямон
ОП
8
Карлос Солер
ЦП
5
Маркос Льоренте
ЦП
25
Ансу Фати
ЛВ
11
Йереми Пино
ПВ
17
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
19
Карим Адейеми
ЛВ
12
Кевин Трапп
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
20
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
25
Армель Белла Кочап
ЦЗ
11
Марио Гетце
АП
14
Юлиан Брандт
АП
7
Кай Хаверц
ЦФ
26
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
23
Роберт Санчес
ВР
1
Давид Райя
ВР
4
Пау Торрес
ЦЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
15
Уго Гильямон
ОП
8
Карлос Солер
ЦП
5
Маркос Льоренте
ЦП
25
Ансу Фати
ЛВ
11
Йереми Пино
ПВ
17
Пабло Сарабия
ПВ
Остались в запасе
19
Карим Адейеми
ЛВ
12
Кевин Трапп
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
20
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
25
Армель Белла Кочап
ЦЗ
11
Марио Гетце
АП
14
Юлиан Брандт
АП
7
Кай Хаверц
ЦФ
26
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Испания - Германия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Испания
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Германия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Аль Бейт
Где смотреть матч:
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