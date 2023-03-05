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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Силькеборг - Нордшелланд
Силькеборг - Нордшелланд: обзор матча 05 марта 2023
Силькеборг
05.03.2023, воскресенье, 16:00
Дания. Суперлига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Нордшелланд
65'
Т. Сальквист
90+4'
Л. Энгель
41'
Э. Маркондес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Силькеборг - Нордшелланд
ГОЛ! 2:1!
Л. Энгель
90'
+4
78'
Замена
В. Фагир
️️️️
М. Диоманде
68'
Желтая карточка
М. Бидструп
Замена
Л. Виген
️️️️
С. Тейтур Тордарсон
66'
Замена
С. Тенгстедт
️️️️
К. Куск
66'
66'
Замена
Р. Асконе
️️️️
Л. Кулибали
ГОЛ! 1:1!
Т. Сальквист
65'
58'
Желтая карточка
М. Диоманде
41'
ГОЛ! 0:1!
Э. Маркондес
Пас отдал
М. Диоманде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
3
Тобиас Сальквист
ЦЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
7
Каспер Куск
ЦП
19
Андерс Клинге
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
8
Тонни Адамсен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Нордшелланд
13
Андреас Хансен
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
4
Киан Хансен
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
33
Якоб Кристенсен
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
10
Мохамед Диоманде
ЦП
2
Мадс Бидструп
ЦП
28
Лассо Кулибали
ЦП
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Силькеборг
1
Оскар Хедвалль
ВР
40
Александер Буш
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
7
Пелле Маттссон
ЦП
18
Мадс Каалунд
ЦП
13
Лассе Виген
ЦП
22
Андреас Оггесен
ЦП
11
Александер Линд
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
Нордшелланд
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
15
Эрик Марксен
ЦЗ
27
Рокко Асконе
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
9
Мадс Хансен
ПВ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦФ
19
Вахид Фагир
ЦФ
11
Jonathan Amon
ЦФ
15
Ибрахим Осман
ЦФ
4-4-1-1
1
Ларсен
4
Энгель
3
Феликс
3
Сальквист
22
Сонне
23
Тордарсон
7
Куск
19
Клинге
6
Бринк
8
Йоргенсен
8
Адамсен
4-5-1
13
Хансен
2
Вилладсен
3
Фрезе
4
Хансен
24
Свенссон
33
Кристенсен
10
Диоманде
2
Бидструп
28
Кулибали
10
Маркондес
7
Нуама
23
Тордарсон
13
Виген
13
Виген
23
Тордарсон
7
Куск
10
Тенгстедт
10
Тенгстедт
7
Куск
28
Кулибали
27
Асконе
27
Асконе
28
Кулибали
10
Диоманде
19
Фагир
19
Фагир
10
Диоманде
Остались в запасе
Силькеборг
Нордшелланд
1
Оскар Хедвалль
ВР
40
Александер Буш
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
7
Пелле Маттссон
ЦП
18
Мадс Каалунд
ЦП
22
Андреас Оггесен
ЦП
11
Александер Линд
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
15
Эрик Марксен
ЦЗ
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
9
Мадс Хансен
ПВ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦФ
11
Jonathan Amon
ЦФ
15
Ибрахим Осман
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Остались в запасе
1
Оскар Хедвалль
ВР
40
Александер Буш
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
7
Пелле Маттссон
ЦП
18
Мадс Каалунд
ЦП
22
Андреас Оггесен
ЦП
11
Александер Линд
ЦФ
Остались в запасе
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
15
Эрик Марксен
ЦЗ
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
9
Мадс Хансен
ПВ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦФ
11
Jonathan Amon
ЦФ
15
Ибрахим Осман
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Статистика матча Силькеборг - Нордшелланд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
Стадион:
Силькеборг
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