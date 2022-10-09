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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Орхус - Мидтьюлланд
Орхус - Мидтьюлланд: обзор матча 09 октября 2022
Орхус
09.10.2022, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Мидтьюлланд
87'
А. Дрейер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Орхус - Мидтьюлланд
Желтая карточка
М. Эмиль Мадсен
90'
+2
Желтая карточка
Н. Поульсен
89'
89'
Замена
С. Гартенманн
️️️️
К. Ольссон
87'
ГОЛ! 0:1!
А. Дрейер
Пас отдал
С. Каба
Желтая карточка
Д. Линкс
85'
Замена
Ф. Брандхоф
️️️️
К. Якоб
79'
Замена
Й. Дуин
️️️️
П. Мортенсен
79'
77'
Замена
Э. Чилуфья
️️️️
П. Систо
69'
Замена
Паулиньо
️️️️
М. Тюхосен
Замена
С. Хауснер
️️️️
Т. Мельгор
59'
Замена
A. D'Alberto
️️️️
Э. Кал
59'
46'
Желтая карточка
Эвандер
46'
Замена
С. Каба
️️️️
Н. Дир
44'
Желтая карточка
К. Ольссон
Замена
Д. Линкс
️️️️
С. Хауген
39'
Красная карточка
Ф. Тингагер
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
17
Кевин Якоб
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
19
Эрик Кал
ЦП
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
9
Сигурд Хауген
ЦФ
14
Тобиас Мельгор
ЦФ
31
Янн-Орель Биссек
ЦФ
31
Томас Кристенсен
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
32
Эмилиано Мартинес
ОП
10
Эвандер
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
10
Андерс Дрейер
ПВ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Орхус
99
Пер Бротвейт
ВР
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
11
Джифт Линкс
ЦП
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
8
Asker Beck
ЦП
9
Йелле Дуин
ЦФ
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
18
Оливер Серенсен
ЦП
33
Андреас Нибе
ЦП
35
Шарлес
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
9
Сори Каба
ЦФ
1-4-5
1
Хансен
5
Тингагер
17
Якоб
6
Поульсен
19
Кал
21
Мадсен
9
Хауген
31
Кристенсен
31
Биссек
14
Мельгор
9
Мортенсен
4-1-4-1
1
Лоссль
3
Дальсгаард
17
Тюхосен
18
Жуниньо
44
Дир
32
Мартинес
11
Исаксен
8
Ольссон
77
Систо
10
Эвандер
10
Дрейер
14
Мельгор
20
Хауснер
20
Хауснер
14
Мельгор
19
Кал
5
5
19
Кал
9
Хауген
11
Линкс
11
Линкс
9
Хауген
17
Якоб
29
Брандхоф
29
Брандхоф
17
Якоб
9
Мортенсен
9
Дуин
9
Дуин
9
Мортенсен
8
Ольссон
3
Гартенманн
3
Гартенманн
8
Ольссон
17
Тюхосен
29
Паулиньо
29
Паулиньо
17
Тюхосен
77
Систо
14
Чилуфья
14
Чилуфья
77
Систо
44
Дир
9
Каба
9
Каба
44
Дир
Остались в запасе
Орхус
Мидтьюлланд
99
Пер Бротвейт
ВР
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
8
Asker Beck
ЦП
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
18
Оливер Серенсен
ЦП
33
Андреас Нибе
ЦП
35
Шарлес
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
Главный тренер
Бо Хенриксен
Остались в запасе
99
Пер Бротвейт
ВР
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
8
Asker Beck
ЦП
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
Остались в запасе
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
18
Оливер Серенсен
ЦП
33
Андреас Нибе
ЦП
35
Шарлес
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Главный тренер
Бо Хенриксен
Статистика матча Орхус - Мидтьюлланд
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Информация о матче
Стадион:
НРГИ Парк
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