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Расписание матчей
Лига наций
Хорватия - Франция
Хорватия - Франция: обзор матча 06 июня 2022
Хорватия
06.06.2022, понедельник, 21:45
Лига наций, группа A1, 2 тур
1 : 1
Завершен
Франция
83'
А. Крамарич (П)
52'
А. Рабьо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хорватия - Франция
85'
Желтая карточка
П. Кимпембе
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Крамарич
83'
Замена
Н. Влашич
️️️️
М. Ковачич
79'
Замена
Л. Сучич
️️️️
Л. Модрич
79'
79'
Замена
Ж. Клосс
️️️️
М. Диаби
Замена
А. Крамарич
️️️️
А. Будимир
69'
Замена
М. Оршич
️️️️
Й. Брекало
63'
Замена
М. Пашалич
️️️️
Л. Майер
63'
62'
Замена
Б. Камара
️️️️
О. Чуамени
62'
Замена
А. Гризманн
️️️️
В. Бен-Йеддер
52'
ГОЛ! 0:1!
А. Рабьо
Пас отдал
В. Бен-Йеддер
Желтая карточка
Д. Вида
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
22
Йосип Юранович
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
11
Марсело Брозович
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
7
Ловро Майер
ПВ
11
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Франция
16
Майк Меньян
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
20
Мусса Диаби
ЛВ
8
Орельен Чуамени
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
14
Адриан Рабьо
ЦП
7
Кристофер Нкунку
ПВ
22
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Хорватия
23
Ивица Ивушич
ВР
12
Недилько Лабрович
ВР
6
Йосип Шутало
ЦЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
16
Мислав Оршич
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
21
Лука Сучич
ЦП
18
Лука Иванушец
АП
15
Марио Пашалич
АП
13
Никола Влашич
АП
9
Андрей Крамарич
ЦФ
Франция
1
Уго Льорис
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
7
Кингсли Коман
ЛВ
19
Бубакар Камара
ОП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
19
Карим Бензема
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Ливакович
3
Баришич
25
Эрлич
21
Вида
22
Юранович
11
Брозович
10
Модрич
8
Ковачич
7
Брекало
7
Майер
11
Будимир
4-1-2-2-1
16
Меньян
15
Павар
17
Салиба
3
Кимпембе
3
Динь
8
Чуамени
6
Гендузи
14
Рабьо
7
Нкунку
20
Диаби
22
Бен-Йеддер
10
Модрич
21
Сучич
21
Сучич
10
Модрич
7
Майер
15
Пашалич
15
Пашалич
7
Майер
8
Ковачич
13
Влашич
13
Влашич
8
Ковачич
7
Брекало
16
Оршич
16
Оршич
7
Брекало
11
Будимир
9
Крамарич
9
Крамарич
11
Будимир
20
Диаби
21
Клосс
21
Клосс
20
Диаби
8
Чуамени
19
Камара
19
Камара
8
Чуамени
22
Бен-Йеддер
7
Гризманн
7
Гризманн
22
Бен-Йеддер
Остались в запасе
Хорватия
Франция
23
Ивица Ивушич
ВР
12
Недилько Лабрович
ВР
6
Йосип Шутало
ЦЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
18
Кристиян Якич
ОП
18
Лука Иванушец
АП
Главный тренер
Златко Далич
1
Уго Льорис
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
7
Кингсли Коман
ЛВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
19
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
23
Ивица Ивушич
ВР
12
Недилько Лабрович
ВР
6
Йосип Шутало
ЦЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
18
Кристиян Якич
ОП
18
Лука Иванушец
АП
Остались в запасе
1
Уго Льорис
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
7
Кингсли Коман
ЛВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
19
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Хорватия - Франция
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хорватия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Франция
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Стадион:
Максимир
Где смотреть матч:
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