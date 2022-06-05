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Лига наций
Чехия - Испания
Чехия - Испания: обзор матча 05 июня 2022
Чехия
05.06.2022, воскресенье, 21:45
Лига наций, группа A2, 2 тур
2 : 2
Завершен
Испания
4'
Я. Пешек
66'
Я. Кухта
45+3'
Гави
90'
И. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чехия - Испания
90'
ГОЛ! 2:2!
И. Мартинес
Замена
В. Юрецка
️️️️
Я. Кухта
78'
72'
Замена
М. Льоренте
️️️️
Коке
ГОЛ! 2:1!
Я. Кухта
Пас отдал
В. Черны
66'
61'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Д. Ольмо
61'
Замена
А. Мората
️️️️
Р. де Томас
61'
Замена
С. Бускетс
️️️️
Родри
Замена
В. Черны
️️️️
О. Лингр
59'
Замена
А. Гложек
️️️️
Я. Пешек
59'
58'
Желтая карточка
Родри
46'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
П. Сарабия
Замена
М. Гавел
️️️️
Я. Янкто
46'
45'
+3
ГОЛ! 1:1!
Гави
Пас отдал
Родри
Замена
Я. Янкто
️️️️
Я. Зелены
24'
ГОЛ! 1:0!
Я. Пешек
Пас отдал
Я. Кухта
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чехия
1
Томаш Вацлик
ВР
6
Давид Зима
ЦЗ
24
Якуб Брабец
ЦЗ
17
Алеш Матею
ЦЗ
20
Ярослав Зелены
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
22
Томаш Соучек
ОП
20
Ондржей Лингр
ЦП
8
Михал Садилек
ЦП
25
Якуб Пешек
ЦП
11
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Испания
23
Унаи Симон
ВР
17
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
4
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
16
Родри
ОП
9
Гави
ЦП
8
Коке
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
17
Пабло Сарабия
ПВ
0
Рауль де Томас
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Чехия
16
Алеш Мандоус
ВР
16
Индржих Станек
ВР
4
Милан Гавел
ЦЗ
3
Вацлав Емелка
ЦЗ
17
Ондрей Кудела
ЦЗ
14
Якуб Янкто
ЛП
21
Алекс Крал
ОП
18
Лукаш Калвах
ЦП
0
Адам Влканова
АП
18
Вацлав Черны
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
20
Вацлав Юрецка
ЦФ
Испания
23
Роберт Санчес
ВР
1
Давид Райя
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
4
Пау Торрес
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
5
Маркос Льоренте
ЦП
8
Карлос Солер
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
7
Ферран Торрес
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
3-3-3-1
1
Вацлик
24
Брабец
17
Матею
20
Зелены
6
Зима
22
Соучек
5
Цоуфал
20
Лингр
8
Садилек
25
Пешек
11
Кухта
4-1-2-2-1
23
Симон
2
Карвахаль
4
Гарсия
4
Мартинес
17
Алонсо
16
Родри
9
Гави
8
Коке
17
Сарабия
10
Ольмо
0
де Томас
Янкто
4
Гавел
4
Гавел
Янкто
20
Зелены
14
Янкто
14
Янкто
20
Зелены
20
Лингр
18
Черны
18
Черны
20
Лингр
25
Пешек
10
Гложек
10
Гложек
25
Пешек
11
Кухта
20
Юрецка
20
Юрецка
11
Кухта
16
Родри
5
Бускетс
5
Бускетс
16
Родри
8
Коке
5
Льоренте
5
Льоренте
8
Коке
10
Ольмо
10
Асенсио
10
Асенсио
10
Ольмо
17
Сарабия
7
Торрес
7
Торрес
17
Сарабия
0
де Томас
7
Мората
7
Мората
0
де Томас
Остались в запасе
Чехия
Испания
16
Алеш Мандоус
ВР
16
Индржих Станек
ВР
3
Вацлав Емелка
ЦЗ
17
Ондрей Кудела
ЦЗ
21
Алекс Крал
ОП
18
Лукаш Калвах
ЦП
0
Адам Влканова
АП
Главный тренер
Ярослав Шилхави
23
Роберт Санчес
ВР
1
Давид Райя
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
4
Пау Торрес
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Карлос Солер
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
16
Алеш Мандоус
ВР
16
Индржих Станек
ВР
3
Вацлав Емелка
ЦЗ
17
Ондрей Кудела
ЦЗ
21
Алекс Крал
ОП
18
Лукаш Калвах
ЦП
0
Адам Влканова
АП
Остались в запасе
23
Роберт Санчес
ВР
1
Давид Райя
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
4
Пау Торрес
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Карлос Солер
ЦП
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Чехия - Испания
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Испания
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
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