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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Рома - Фейеноорд
Рома - Фейеноорд: обзор матча 25 мая 2022
Рома
25.05.2022, среда, 22:00
Лига конференций, Финал
1 : 0
Завершен
Фейеноорд
32'
Н. Дзаньоло
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Рома - Фейеноорд
Желтая карточка
Л. Спинаццола
90'
+4
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
Т. Абрахам
89'
Замена
М. Винья
️️️️
Р. Карсдорп
89'
88'
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
Т. Маласья
88'
Замена
П. Валемарк
️️️️
О. Кекчю
Желтая карточка
Р. Патрисиу
84'
74'
Замена
Б. Линссен
️️️️
Р. Нелсон
74'
Замена
М. Хольмгрен-Педерсен
️️️️
Г. Траунер
Желтая карточка
Н. Залевски
67'
Замена
Ж. Верету
️️️️
Н. Дзаньоло
67'
Замена
Л. Спинаццола
️️️️
Н. Залевски
67'
59'
Замена
Й. Торнстра
️️️️
Г. Тил
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
37'
ГОЛ! 1:0!
Н. Дзаньоло
Пас отдал
Д. Манчини
32'
25'
Желтая карточка
Г. Траунер
Замена
С. Оливейра
️️️️
Г. Мхитарян
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
3
Рожер Ибаньес
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Николо Дзаньоло
АП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
6
Оркун Кекчю
ЦП
20
Гус Тил
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
6
Матиас Винья
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
17
Жордан Верету
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
23
Карлес Перес
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
Фейеноорд
1
Тейс Янсен
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
77
Валентин Кожокару
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
3
Филиппе Сандлер
ЦЗ
12
Дензел Халл
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
20
Йоррит Хендрикс
ОП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
10
Патрик Валемарк
ПВ
30
Брайан Линссен
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Патрисиу
59
Залевски
6
Смоллинг
23
Манчини
3
Ибаньес
2
Карсдорп
22
Мхитарян
4
Кристанте
10
Дзаньоло
7
Пеллегрини
18
Абрахам
4-1-1-3-1
1
Бейлов
2
Гертрейда
18
Траунер
5
Сенеси
3
Маласья
14
Эушнес
6
Кекчю
17
Нелсон
20
Тил
17
Синистерра
9
Дессер
59
Залевски
37
Спинаццола
37
Спинаццола
59
Залевски
2
Карсдорп
6
Винья
6
Винья
2
Карсдорп
10
Дзаньоло
17
Верету
17
Верету
10
Дзаньоло
22
Мхитарян
27
Оливейра
27
Оливейра
22
Мхитарян
18
Абрахам
14
Шомуродов
14
Шомуродов
18
Абрахам
18
Траунер
27
Хольмгрен-Педерсен
27
Хольмгрен-Педерсен
18
Траунер
20
Тил
21
Торнстра
21
Торнстра
20
Тил
3
Маласья
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
3
Маласья
6
Кекчю
10
Валемарк
10
Валемарк
6
Кекчю
17
Нелсон
30
Линссен
30
Линссен
17
Нелсон
Остались в запасе
Рома
Фейеноорд
13
Даниэль Фузато
ВР
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
8
Эдоардо Бове
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
23
Карлес Перес
ПВ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Тейс Янсен
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
77
Валентин Кожокару
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
3
Филиппе Сандлер
ЦЗ
12
Дензел Халл
ЦЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
13
Даниэль Фузато
ВР
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
8
Эдоардо Бове
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
23
Карлес Перес
ПВ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
Остались в запасе
1
Тейс Янсен
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
77
Валентин Кожокару
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
3
Филиппе Сандлер
ЦЗ
12
Дензел Халл
ЦЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Рома - Фейеноорд
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач
(Кареи)
Стадион:
Арена Комбетаре
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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