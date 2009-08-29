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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сканторп Юнайтед - Куинз Парк Рейнджерс
Сканторп Юнайтед - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 29 августа 2009
Сканторп Юнайтед
29.08.2009, суббота, 18:00
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
Матч
Статистика
Личные встречи
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Статистика матча Сканторп Юнайтед - Куинз Парк Рейнджерс
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0
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0
0
Матчи команд
Сканторп Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Сканторп Юнайтед
- : -
14.11.2026
Уэртинг
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бостон Юнайтед
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31.10.2026
Сканторп Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
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27.10.2026
Сканторп Юнайтед
Англия. Национальная лига, 14 тур
Сканторп Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Уокинг
Англия. Национальная лига, 13 тур
Файлд
2 : 0
10.10.2026
Сканторп Юнайтед
Англия. Национальная лига, 11 тур
Бэрроу
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29.09.2026
Сканторп Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
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21.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
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