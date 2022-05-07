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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Теплице - Яблонец
Теплице - Яблонец: обзор матча 07 мая 2022
Теплице
07.05.2022, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, группа C, 3 тур
0 : 1
Завершен
Яблонец
28'
В. Кубишта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Теплице - Яблонец
90'
+1
Желтая карточка
В. Пиларж
89'
Замена
Д. Плестил
️️️️
М. Кратохвил
Замена
Д. Больевич
️️️️
N. Sunzu
84'
Желтая карточка
A. Hycka
71'
70'
Замена
Д. Гоушка
️️️️
Т. Малински
Замена
P. Zitny
️️️️
Я. Фортельный
65'
Замена
Ф. Жак
️️️️
D. Ledecky
59'
59'
Замена
Д. Икаунекс
️️️️
Я. Сильны
Замена
С. Шалоупек
️️️️
T. Vondrasek
46'
28'
ГОЛ! 0:1!
В. Кубишта
Пас отдал
Я. Сильны
Желтая карточка
N. Sunzu
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Теплице
17
T. Vondrasek
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
0
A. Hycka
ЦЗ
26
Ngosa Sunzu
ЦП
2
Ян Шейбал
ЦП
27
Даниэль Трубац
ЦП
30
Tomas Grigar
ЦФ
10
Вацлав Сейк
ЦФ
0
D. Ledecky
ЦФ
8
Ян Фортельный
ЦФ
3
Ladislav Kodad
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Яблонец
1
Ян Гануш
ВР
23
Давид Штепанек
ЦЗ
4
Якуб Мартинец
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
27
Войцех Кубишта
ЦЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
27
Милош Кратохвил
ЦП
26
Томаш Малински
ЦФ
21
Ян Сильны
ЦФ
95
Михал Чернак
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Теплице
33
Деян Больевич
ЛЗ
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
48
Marek Vobecky
ЦП
7
Филип Жак
ЦП
29
P. Zitny
ЦП
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
Яблонец
13
Томаш Вайнер
ВР
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
8
Давид Гоушка
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
9
Давис Икаунекс
ЦП
7
Доминик Плестил
ПП
24
Томаш Смейкал
ПП
3-3-5
17
13
Тижани
0
26
2
Шейбал
27
Трубац
10
Сейк
3
8
Фортельный
0
30
3-2-2-3
1
Гануш
4
Мартинец
30
Зелены
27
Кубишта
23
Сурзин
23
Штепанек
3
Хюбшман
27
Кратохвил
95
Чернак
21
Сильны
26
Малински
26
33
Больевич
33
Больевич
26
17
2
Шалоупек
2
Шалоупек
17
0
7
Жак
7
Жак
0
8
Фортельный
29
29
8
Фортельный
26
Малински
8
Гоушка
8
Гоушка
26
Малински
21
Сильны
9
Икаунекс
9
Икаунекс
21
Сильны
27
Кратохвил
7
Плестил
7
Плестил
27
Кратохвил
Остались в запасе
Теплице
Яблонец
48
Marek Vobecky
ЦП
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
13
Томаш Вайнер
ВР
7
Якуб Поважанец
ЦП
24
Томаш Смейкал
ПП
Главный тренер
Зденко Фртала
Остались в запасе
48
Marek Vobecky
ЦП
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
Остались в запасе
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
13
Томаш Вайнер
ВР
7
Якуб Поважанец
ЦП
24
Томаш Смейкал
ПП
Главный тренер
Давид Ваврушка
Главный тренер
Зденко Фртала
Статистика матча Теплице - Яблонец
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Информация о матче
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