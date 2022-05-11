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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Спарта - Словацко
Спарта - Словацко: обзор матча 11 мая 2022
Спарта
11.05.2022, среда, 20:00
Чехия. Синот Лига, группа A, 4 тур
1 : 2
Завершен
Словацко
31'
Д. Ганцко (П)
54'
Д. Хользер
81'
М. Хавлик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - Словацко
Желтая карточка
К. Хойер
90'
+5
84'
Замена
J. Divisek
️️️️
Д. Хользер
Замена
М. Сачек
️️️️
М. Минчев
82'
81'
ГОЛ! 1:2!
М. Хавлик
73'
Замена
Р. Сисилия
️️️️
Ф. Вехета
69'
Желтая карточка
Ф. Вехета
Замена
Т. Чванчара
️️️️
Л. Гараслин
66'
63'
Замена
П. Юрошка
️️️️
В. Юрецка
63'
Замена
Л. Садилек
️️️️
М. Кохут
Замена
А. Гложек
️️️️
Б. Докал
60'
54'
ГОЛ! 1:1!
Д. Хользер
Пас отдал
Я. Калабишка
Замена
М. Витик
️️️️
Д. Ганцко
46'
46'
Замена
В. Даничек
️️️️
П. Шимко
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Ганцко
31'
30'
Желтая карточка
П. Шимко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
5
Каспер Хойер
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
26
Патрик Выдра
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
10
Филип Соучек
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
Главный тренер
Вацлав Котал
Словацко
3
Михал Кадлец
ЦЗ
4
Патрик Шимко
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
91
Ян Калабишка
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
21
Михал Кохут
ЦП
31
Иржи Борек
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
27
Филип Вехета
ЦФ
27
Михал Томич
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Спарта
30
Доминик Холек
ВР
3
Мартин Витик
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
11
Матей Ринеш
ЛВ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Словацко
30
Томаш Фристак
ВР
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
28
Властимил Даничек
ЦП
0
J. Divisek
ЦП
77
Павел Юрошка
ЦП
18
Лукаш Садилек
ЦП
22
Ригино Сисилия
ЦФ
3-5-2
29
Хеча
5
Хойер
17
Ганцко
2
Сухомель
10
Соучек
10
Пешек
9
Докал
17
Минчев
9
Карабец
17
Гараслин
26
Выдра
3-4-4
3
Кадлец
4
Шимко
95
Хользер
20
Хавлик
88
Левин
21
Кохут
91
Калабишка
27
Томич
27
Вехета
15
Юрецка
31
Борек
17
Минчев
61
Сачек
61
Сачек
17
Минчев
17
Ганцко
3
Витик
3
Витик
17
Ганцко
17
Гараслин
70
Чванчара
70
Чванчара
17
Гараслин
9
Докал
10
Гложек
10
Гложек
9
Докал
4
Шимко
28
Даничек
28
Даничек
4
Шимко
95
Хользер
0
0
95
Хользер
15
Юрецка
77
Юрошка
77
Юрошка
15
Юрецка
21
Кохут
18
Садилек
18
Садилек
21
Кохут
27
Вехета
22
Сисилия
22
Сисилия
27
Вехета
Остались в запасе
Спарта
Словацко
30
Доминик Холек
ВР
28
Томаш Виснер
ЦЗ
11
Матей Ринеш
ЛВ
Главный тренер
Вацлав Котал
30
Томаш Фристак
ВР
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Остались в запасе
30
Доминик Холек
ВР
28
Томаш Виснер
ЦЗ
11
Матей Ринеш
ЛВ
Остались в запасе
30
Томаш Фристак
ВР
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
Главный тренер
Вацлав Котал
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Статистика матча Спарта - Словацко
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
Дженерали Арена
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