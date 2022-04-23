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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Спарта - Баник
Спарта - Баник: обзор матча 23 апреля 2022
Спарта
23.04.2022, суббота, 21:00
Чехия. Синот Лига, группа A, 1 тур
3 : 1
Завершен
Баник
41'
Л. Крейчи
75'
Т. Чванчара
81'
Л. Гараслин
90+3'
Л. Алмаши
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - Баник
90'
+3
ГОЛ! 3:1!
Л. Алмаши
Замена
М. Пулькраб
️️️️
Т. Чванчара
87'
83'
Замена
Л. Будински
️️️️
Ф. Калоц
Замена
М. Минчев
️️️️
А. Гложек
82'
Замена
М. Сачек
️️️️
Л. Крейчи
82'
ГОЛ! 3:0!
Л. Гараслин
Пас отдал
Т. Чванчара
81'
ГОЛ! 2:0!
Т. Чванчара
Пас отдал
Т. Виснер
75'
Замена
Л. Гараслин
️️️️
Я. Пешек
64'
Желтая карточка
Л. Крейчи
55'
47'
Желтая карточка
Ф. Калоц
46'
Замена
Л. Алмаши
️️️️
Н. Кузманович
45'
Желтая карточка
D. Smekal
ГОЛ! 1:0!
Л. Крейчи
Пас отдал
А. Гложек
41'
Желтая карточка
К. Хойер
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
5
Каспер Хойер
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
37
Ладислав Крейчи
ОП
9
Адам Карабец
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
70
Томаш Чванчара
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Баник
27
Давид Лишка
ЦЗ
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
25
J. Fleisman
ЦЗ
9
Daniel Smekal
ЦП
11
Неманья Кузманович
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
19
Давид Бухта
ЦП
5
Jiri Boula
ЦП
23
Иржи Клима
ЦФ
0
J. Lastuvka
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Спарта
30
Доминик Холек
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
17
Мартин Минчев
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
10
Матей Пулькраб
ЦФ
Баник
4
Мартин Члумецки
ЦЗ
22
Лацо Такакш
ЦЗ
32
Лукаш Будински
ЦП
14
Petr Jaroň
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
4-1-3-2
29
Хеча
5
Хойер
3
Витик
28
Виснер
17
Ганцко
37
Крейчи
9
Карабец
8
Павелка
10
Пешек
10
Гложек
70
Чванчара
4-5-2
2
Ндефе
38
Покорны
25
27
Лишка
9
26
Калоц
19
Бухта
5
11
Кузманович
0
23
Клима
37
Крейчи
61
Сачек
61
Сачек
37
Крейчи
10
Гложек
17
Минчев
17
Минчев
10
Гложек
10
Пешек
17
Гараслин
17
Гараслин
10
Пешек
70
Чванчара
10
Пулькраб
10
Пулькраб
70
Чванчара
26
Калоц
32
Будински
32
Будински
26
Калоц
11
Кузманович
99
Алмаши
99
Алмаши
11
Кузманович
Остались в запасе
Спарта
Баник
30
Доминик Холек
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
9
Борек Докал
ЦП
Главный тренер
Вацлав Котал
4
Мартин Члумецки
ЦЗ
22
Лацо Такакш
ЦЗ
14
Petr Jaroň
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Остались в запасе
30
Доминик Холек
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
9
Борек Докал
ЦП
Остались в запасе
4
Мартин Члумецки
ЦЗ
22
Лацо Такакш
ЦЗ
14
Petr Jaroň
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Главный тренер
Властимил Петржела
Статистика матча Спарта - Баник
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Информация о матче
Стадион:
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