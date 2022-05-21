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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Шарлеруа
Гент - Шарлеруа: обзор матча 21 мая 2022
Гент
21.05.2022, суббота, 21:45
Бельгия. Про-Лига, группа B, 6 тур
1 : 2
Завершен
Шарлеруа
40'
М. Нгаду-Нгаджуй
16'
А. Голизаде
90+2'
Д. Хейманс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гент - Шарлеруа
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
Д. Хейманс
Замена
И. Сиссе
️️️️
М. Нгаду-Нгаджуй
90'
Замена
Й. Маледе
️️️️
Т. Тиссудали
90'
Замена
С. Маррех
️️️️
С. Кумс
83'
Замена
Б. Годо
️️️️
Д. Торунарига
78'
71'
Замена
А. Декотт
️️️️
Н. Петкевичюс
58'
Желтая карточка
А. Голизаде
44'
Желтая карточка
V. Ozornwafor
Желтая карточка
Т. Тиссудали
44'
ГОЛ! 1:1!
М. Нгаду-Нгаджуй
Пас отдал
А. Кастро-Монтес
40'
Пенальти не реализован!
Т. Тиссудали
24'
16'
ГОЛ! 0:1!
А. Голизаде
Пас отдал
Р. Мориока
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
25
Нуриу
ЛЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
42
Элиша Овусу
ОП
18
Матис Самуас
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
1
Louis Fortin
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Шарлеруа
12
Эрве Коффи
ВР
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
8
Адем Зорган
ЦП
88
Рюта Мориока
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
24
Наурис Петкевичюс
ЦФ
8
Али Голизаде
ЦФ
27
Кен Нкуба
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Гент
75
Ибраима Сиссе
ЦЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
4
Адевале Оладойе
ОП
16
Сулайман Маррех
ЦП
30
Celestin De Schrevel
ЦФ
9
Джанни Бруно
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
Шарлеруа
40
Mateo Chiacig
ВР
21
Бингуру Камара
ВР
29
Лоик Бессил
ЦЗ
2
Мартин Васински
ЦП
32
Killian Lokembo
ЦП
2
Фабио Ферраро
ЦФ
9
Антони Декотт
ЦФ
3-3-3-1-1
17
Кастро-Монтес
33
Торунарига
32
Нгаду-Нгаджуй
25
Нуриу
42
Овусу
21
Ханше-Ольсен
18
Самуас
24
Кумс
8
Оджиджа-Офое
9
Тиссудали
1
2-3-1-4
12
Коффи
5
Кнежевич
25
Андреу
8
Зорган
88
Мориока
7
Мбенза
38
Хейманс
27
Нкуба
8
Голизаде
24
Петкевичюс
26
32
Нгаду-Нгаджуй
75
Сиссе
75
Сиссе
32
Нгаду-Нгаджуй
33
Торунарига
31
Годо
31
Годо
33
Торунарига
24
Кумс
16
Маррех
16
Маррех
24
Кумс
9
Тиссудали
14
Маледе
14
Маледе
9
Тиссудали
24
Петкевичюс
9
Декотт
9
Декотт
24
Петкевичюс
Остались в запасе
Гент
Шарлеруа
4
Адевале Оладойе
ОП
30
Celestin De Schrevel
ЦФ
9
Джанни Бруно
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
40
Mateo Chiacig
ВР
21
Бингуру Камара
ВР
29
Лоик Бессил
ЦЗ
2
Мартин Васински
ЦП
32
Killian Lokembo
ЦП
2
Фабио Ферраро
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Остались в запасе
4
Адевале Оладойе
ОП
30
Celestin De Schrevel
ЦФ
9
Джанни Бруно
ЦФ
Остались в запасе
40
Mateo Chiacig
ВР
21
Бингуру Камара
ВР
29
Лоик Бессил
ЦЗ
2
Мартин Васински
ЦП
32
Killian Lokembo
ЦП
2
Фабио Ферраро
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Карим Бельхосин
Статистика матча Гент - Шарлеруа
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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