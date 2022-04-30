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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Шарлеруа - Гент
Шарлеруа - Гент: обзор матча 30 апреля 2022
Шарлеруа
30.04.2022, суббота, 19:30
Бельгия. Про-Лига, группа B, 2 тур
1 : 3
Завершен
Гент
45'
А. Зорган (П)
54'
Д. Лемаич
61'
Д. Лемаич
67'
М. Нгаду-Нгаджуй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шарлеруа - Гент
Желтая карточка
С. Кнежевич
90'
+1
84'
Замена
Д. Бруно
️️️️
Т. Тиссудали
84'
Замена
Э. Овусу
️️️️
А. Кастро-Монтес
72'
Замена
Р. Безус
️️️️
Д. Лемаич
67'
ГОЛ! 1:3!
М. Нгаду-Нгаджуй
Пас отдал
С. Кумс
61'
ГОЛ! 1:2!
Д. Лемаич
54'
ГОЛ! 1:1!
Д. Лемаич
Пас отдал
Б. Годо
Желтая карточка
К. Нкуба
53'
Замена
И. Мбенза
️️️️
Ю. Баджи
46'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Зорган
45'
43'
Желтая карточка
Д. Лемаич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлеруа
12
Эрве Коффи
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
29
Лоик Бессил
ЦЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
88
Рюта Мориока
ЦП
8
Адем Зорган
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
27
Кен Нкуба
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
8
Али Голизаде
ЦФ
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Гент
33
Дави Руф
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
18
Матис Самуас
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
22
Дарко Лемаич
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Шарлеруа
21
Бингуру Камара
ВР
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
38
Джексон Чачуа
ЦП
2
Мартин Васински
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
24
Наурис Петкевичюс
ЦФ
21
Анасс Зарури
ЦФ
Гент
26
Синан Болат
ВР
75
Ибраима Сиссе
ЦЗ
42
Элиша Овусу
ОП
16
Сулайман Маррех
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
9
Джанни Бруно
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
3-2-1-4
12
Коффи
18
Кайембе
5
Кнежевич
29
Бессил
88
Мориока
8
Зорган
38
Хейманс
27
Нкуба
26
8
Голизаде
20
Баджи
3-2-3-1-1
33
Руф
31
Годо
32
Нгаду-Нгаджуй
2
Окуму
17
Кастро-Монтес
25
Нуриу
18
Самуас
24
Кумс
4
де Сар
9
Тиссудали
22
Лемаич
20
Баджи
7
Мбенза
7
Мбенза
20
Баджи
17
Кастро-Монтес
42
Овусу
42
Овусу
17
Кастро-Монтес
22
Лемаич
90
Безус
90
Безус
22
Лемаич
9
Тиссудали
9
Бруно
9
Бруно
9
Тиссудали
Остались в запасе
Шарлеруа
Гент
21
Бингуру Камара
ВР
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
38
Джексон Чачуа
ЦП
2
Мартин Васински
ЦП
24
Наурис Петкевичюс
ЦФ
21
Анасс Зарури
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
26
Синан Болат
ВР
75
Ибраима Сиссе
ЦЗ
16
Сулайман Маррех
ЦП
14
Йонас Маледе
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
38
Джексон Чачуа
ЦП
2
Мартин Васински
ЦП
24
Наурис Петкевичюс
ЦФ
21
Анасс Зарури
ЦФ
Остались в запасе
26
Синан Болат
ВР
75
Ибраима Сиссе
ЦЗ
16
Сулайман Маррех
ЦП
14
Йонас Маледе
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Шарлеруа - Гент
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Пэи де Шарлеруа
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