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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Юнион СЖ - Антверпен
Юнион СЖ - Антверпен: обзор матча 22 мая 2022
Юнион СЖ
22.05.2022, воскресенье, 17:00
Бельгия. Про-Лига, группа A, 6 тур
0 : 1
Завершен
Антверпен
71'
М. Фрай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юнион СЖ - Антверпен
86'
Замена
Й. Эггештайн
️️️️
П. Двомо
83'
Желтая карточка
П. Двомо
Желтая карточка
К. Митома
82'
Замена
Б. Ньивкоп
️️️️
Л. Лапуссен
75'
Желтая карточка
Д. Ундав
74'
71'
ГОЛ! 0:1!
М. Фрай
Пас отдал
М. Бенсон
Замена
Л. Амани
️️️️
Д. Марк
69'
68'
Замена
П. Двомо
️️️️
Ф. Арун
Замена
К. Мачида
️️️️
Г. Франсуа
58'
Замена
Д. Ванзейр
️️️️
С. ван дер Хейден
58'
46'
Замена
М. Баликвиша
️️️️
Й. Батай
46'
Замена
М. Бенсон
️️️️
М. Саматта
Желтая карточка
С. ван дер Хейден
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
10
Тедди Теума
ЦП
94
Лоик Лапуссен
ЦП
25
Дамьен Марк
ЦФ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
23
Сэм Винс
ЛЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
38
Фарис Арун
ЛП
80
Альхассан Юсуф
ОП
23
Кодзи Миеси
ЦП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Юнион СЖ
21
Люка Пирар
ВР
5
Йонас Багер
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
10
Лазаре Амани
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
13
Данте Ванзейр
ЦФ
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
14
Пьер Двомо
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
4-2-1-3
1
Морис
27
Кандусс
44
ван дер Хейден
16
Берджесс
19
Франсуа
10
Теума
94
Лапуссен
22
Митома
26
Ундав
94
Нильсен
25
Марк
3-3-2-2
1
Бутез
4
Сек
51
Пачо
4
Алмейда
25
Батай
80
Юсуф
23
Винс
23
Миеси
38
Арун
38
Саматта
9
Фрай
19
Франсуа
28
Мачида
28
Мачида
19
Франсуа
25
Марк
10
Амани
10
Амани
25
Марк
94
Лапуссен
2
Ньивкоп
2
Ньивкоп
94
Лапуссен
44
ван дер Хейден
13
Ванзейр
13
Ванзейр
44
ван дер Хейден
38
Саматта
14
Бенсон
14
Бенсон
38
Саматта
38
Арун
14
Двомо
14
Двомо
38
Арун
25
Батай
7
Баликвиша
7
Баликвиша
25
Батай
Двомо
19
Эггештайн
19
Эггештайн
Двомо
Остались в запасе
Юнион СЖ
Антверпен
21
Люка Пирар
ВР
5
Йонас Багер
ЦЗ
21
Камерон Пуэртас
ЦП
Главный тренер
Фелис Массу
1
Ортвен Де Вольф
ВР
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
5
Йонас Багер
ЦЗ
21
Камерон Пуэртас
ЦП
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Статистика матча Юнион СЖ - Антверпен
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Юнион СЖ
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Стадион:
Стад Жозеф Марьен
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