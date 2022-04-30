Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди Юнайтед - Мазервелл
Данди Юнайтед - Мазервелл: обзор матча 30 апреля 2022
Данди Юнайтед
30.04.2022, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, группа A, 2 тур
1 : 0
Завершен
Мазервелл
37'
Д. Левитт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Данди Юнайтед - Мазервелл
Желтая карточка
A. Spörle
90'
Замена
A. Spörle
️️️️
Т. Уотт
89'
Желтая карточка
L. Smith
88'
87'
Желтая карточка
К. Слаттери
80'
Замена
Л. Доннелли
️️️️
К. Вулери
Замена
Н. Кларк
️️️️
M. McNulty
80'
76'
Желтая карточка
B. Mugabi
Замена
И. Нисканен
️️️️
S. McMann
74'
65'
Замена
J. Efford
️️️️
Ю. Ояла
Желтая карточка
C. Mulgrew
56'
55'
Желтая карточка
Ш. Госс
ГОЛ! 1:0!
Д. Левитт
Пас отдал
M. McNulty
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди Юнайтед
33
Scott McMann
ЦЗ
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
63
Дилан Левитт
ЦП
25
Райан Эдвардс
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
36
M. McNulty
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
31
Бенжамин Зигрист
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
8
Каллум Слаттери
ЦП
26
Росс Тирни
ЦП
11
Каин Вулери
ЦФ
33
Jake Carroll
ЦФ
16
Шон Госс
ЦФ
29
Коннор Шилдс
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Данди Юнайтед
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
30
Lewis O'Donnell
ЦП
16
Rory Macleod
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
Мазервелл
32
Victor Nirennold
ЦЗ
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
4
Лайам Доннелли
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
28
Joseph Efford
ЦФ
10
Robert Mahon
ЦФ
2-1-5
33
4
63
Левитт
33
31
Зигрист
6
15
Нилсон
10
4-2-4
31
Келли
40
Ояла
5
Лами
5
О'Хара
15
8
Слаттери
26
Тирни
29
Шилдс
16
Госс
33
11
Вулери
36
10
Кларк
10
Кларк
36
32
Уотт
3
3
32
Уотт
33
21
Нисканен
21
Нисканен
33
11
Вулери
4
Доннелли
4
Доннелли
11
Вулери
40
Ояла
28
28
40
Ояла
Остались в запасе
Данди Юнайтед
Мазервелл
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
30
Lewis O'Donnell
ЦП
16
Rory Macleod
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
32
Victor Nirennold
ЦЗ
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
8
Dean Cornelius
ЦФ
10
Robert Mahon
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Остались в запасе
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
30
Lewis O'Donnell
ЦП
16
Rory Macleod
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
Остались в запасе
32
Victor Nirennold
ЦЗ
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
8
Dean Cornelius
ЦФ
10
Robert Mahon
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Главный тренер
Марк Макги
Статистика матча Данди Юнайтед - Мазервелл
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
Тэннадайс Парк
Новости команд
Все
Данди Юнайтед
Мазервелл
«Фрайбург» – «Мазервелл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Фрайбург» – «Мазервелл»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Мазервелл» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Мазервелл» – «Фрайбург»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Мазервелл» – «ХИК»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Данди Юнайтед» – «УНА Штрассен»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.94
2025.07.23 11:37
ШПЛ. «Селтик» забил девять голов «Данди Юнайтед». Отличился экс-игрок «Рубина»
2022.08.28 16:14
Голкипер «Данди Юнайтед» отразил три пенальти в одном матче
2016.09.11 14:21
8
15-летний голкипер прошел просмотр в «Арсенале»
2015.11.20 07:58
«Фрайбург» – «Мазервелл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Фрайбург» – «Мазервелл»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Мазервелл» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Мазервелл» – «Фрайбург»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Мазервелл» – «ХИК»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+