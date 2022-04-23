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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Ливингстон
Абердин - Ливингстон: обзор матча 23 апреля 2022
Абердин
23.04.2022, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, группа B, 1 тур
1 : 2
Завершен
Ливингстон
90'
Л. Фергюсон (П)
41'
Н. Девлин
70'
Д. Холт (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Абердин - Ливингстон
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Л. Фергюсон
90'
89'
Желтая карточка
А. Обилейе
86'
Замена
S. Soto
️️️️
О. Бэйли
Замена
К. Рэмзи
️️️️
М. Уоткинс
85'
Замена
Т. Йенкс
️️️️
Д. МакКензи
80'
Вторая желтая
Р. МакКрори
79'
74'
Замена
К. Монтано
️️️️
Э. Шайнни
70'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Холт
Замена
К. Рамирес
️️️️
Д. Галлахер
70'
65'
Замена
Д. МакМиллан
️️️️
Ш. Келли
Желтая карточка
Р. МакКрори
52'
41'
ГОЛ! 0:1!
Н. Девлин
39'
Желтая карточка
М. Стриек
Желтая карточка
В. Бесуйен
39'
Желтая карточка
Ф. Ожо
35'
Желтая карточка
Д. Хайес
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
3
Джек МакКензи
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ЦЗ
14
Фунсо Ожо
ЦП
18
Коннор Бэррон
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
4
Дэвид Бейтс
ЦФ
17
Висенте Бесуйен
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Ливингстон
67
Айо Обилейе
ЦЗ
16
Шон Келли
ЦЗ
2
Ники Девлин
ЦП
22
Эндрю Шайнни
ЦП
3
Adam Lewis
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
8
Скотт Питтман
ЦП
27
Один Бэйли
ЦП
1
Макс Стриек
ЦФ
7
Jon Nouble
ЦФ
5
Джек Фицуотер
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Абердин
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
22
Jack Milne
ЦП
21
Данте Полвара
ЦП
21
Тедди Йенкс
ЦП
28
Michael Ruth
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
Ливингстон
32
Иван Коновалов
ВР
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
40
Gary Maley
ЦФ
4
Морган Бойес
ЦФ
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
26
Кристиан Монтано
ЦФ
11
Sebastian Soto
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
3-4-3
1
Льюис
31
Галлахер
3
МакКензи
2
МакКрори
14
Ожо
19
Фергюсон
17
Хайес
18
Бэррон
23
Уоткинс
17
Бесуйен
4
Бейтс
2-5-1-3
67
Обилейе
16
Келли
22
Шайнни
8
Холт
8
Питтман
27
Бэйли
3
2
Девлин
5
Фицуотер
7
1
Стриек
23
Уоткинс
47
Рэмзи
47
Рэмзи
23
Уоткинс
3
МакКензи
21
Йенкс
21
Йенкс
3
МакКензи
31
Галлахер
21
Рамирес
21
Рамирес
31
Галлахер
16
Келли
4
МакМиллан
4
МакМиллан
16
Келли
22
Шайнни
26
Монтано
26
Монтано
22
Шайнни
27
Бэйли
11
11
27
Бэйли
Остались в запасе
Абердин
Ливингстон
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
22
Jack Milne
ЦП
21
Данте Полвара
ЦП
28
Michael Ruth
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
32
Иван Коновалов
ВР
10
Craig Sibbald
ЦЗ
40
Gary Maley
ЦФ
4
Морган Бойес
ЦФ
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Остались в запасе
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
22
Jack Milne
ЦП
21
Данте Полвара
ЦП
28
Michael Ruth
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
Остались в запасе
32
Иван Коновалов
ВР
10
Craig Sibbald
ЦЗ
40
Gary Maley
ЦФ
4
Морган Бойес
ЦФ
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Статистика матча Абердин - Ливингстон
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Информация о матче
Стадион:
Питтодри
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