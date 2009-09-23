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Расписание матчей
Германия. Кубок
Кайзерслаутерн - Байер
Кайзерслаутерн - Байер: обзор матча 23 сентября 2009
Кайзерслаутерн
23.09.2009, среда, 22:30
Германия. Кубок, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
Байер
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кайзерслаутерн - Байер
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0
0
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