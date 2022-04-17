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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Виборг - Оденсе
Виборг - Оденсе: обзор матча 17 апреля 2022
Виборг
17.04.2022, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, группа B, 4 тур
1 : 1
Завершен
Оденсе
7'
К. Леманс
69'
И. Жебали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виборг - Оденсе
90'
Замена
М. Фрекьяер-Йенсен
️️️️
И. Жебали
79'
Замена
Б. Кадрии
️️️️
M. Fenger
79'
Замена
T. KlÃ¸ve
️️️️
Я. Бреум
Замена
А. Джатта
️️️️
Ж. Грот
75'
73'
Желтая карточка
Й. Тверсков
69'
ГОЛ! 1:1!
И. Жебали
Пас отдал
С. Свендсен
Замена
И. Саид
️️️️
Ю. Бакиз
66'
Замена
Д. Аньембе
️️️️
Ф. Путрос
65'
Замена
Я. Бонде
️️️️
Д. Лонвейк
52'
Желтая карточка
Т. Бек
39'
Желтая карточка
М. Лауритсен
24'
ГОЛ! 1:0!
К. Леманс
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виборг
8
Клинт Леманс
ЦП
31
Тобиас Бек
ЦФ
1
Лукас Лунд
ЦФ
55
Франс Путрос
ЦФ
6
Ларс Крамер
ЦФ
3
Мадс Лауритсен
ЦФ
3
Кристиан Серенсен
ЦФ
21
Джастин Лонвейк
ЦФ
13
Йеппе Греннинг
ЦФ
31
Жей-Рой Грот
ЦФ
10
Юнес Бакиз
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
3
Kasper Larsen
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
15
Михайло Иванчевич
ЦЗ
6
Ayo Simon Okosun
ЦП
7
Сандер Свендсен
ЦФ
2
Николас Микельсон
ЦФ
10
Якоб Бреум
ЦФ
11
Иссам Жебали
ЦФ
9
Max Fenger
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Виборг
31
Миккел Андерсен
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
24
Даниэль Аньембе
ЦЗ
6
Якоб Бонде
ЦП
6
Мадс Сендергор
ЦП
20
Алассана Джатта
ЦФ
19
Ибраим Саид
ЦФ
Оденсе
30
Mande Sayouba
ВР
16
Джоэль Кинг
ЛЗ
3
Робин Эстрем
ЦЗ
23
Troels KlÃ¸ve
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
ЦП
9
Башким Кадрии
ЦФ
1-5
8
Леманс
21
Лонвейк
10
Бакиз
31
Грот
13
Греннинг
3
Серенсен
4-1-5
1
6
Тверсков
3
15
Иванчевич
3
6
7
Свендсен
9
11
Жебали
10
Бреум
2
Микельсон
55
Путрос
24
Аньембе
24
Аньембе
55
Путрос
21
Лонвейк
6
Бонде
6
Бонде
21
Лонвейк
31
Грот
20
Джатта
20
Джатта
31
Грот
10
Бакиз
19
Саид
19
Саид
10
Бакиз
10
Бреум
23
23
10
Бреум
11
Жебали
29
Фрекьяер-Йенсен
29
Фрекьяер-Йенсен
11
Жебали
9
9
Кадрии
9
Кадрии
9
Остались в запасе
Виборг
Оденсе
31
Миккел Андерсен
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
6
Мадс Сендергор
ЦП
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
30
Mande Sayouba
ВР
16
Джоэль Кинг
ЛЗ
3
Робин Эстрем
ЦЗ
18
Jens Thomasen
ЦП
Главный тренер
Ове Педерсен
Остались в запасе
31
Миккел Андерсен
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
6
Мадс Сендергор
ЦП
Остались в запасе
30
Mande Sayouba
ВР
16
Джоэль Кинг
ЛЗ
3
Робин Эстрем
ЦЗ
18
Jens Thomasen
ЦП
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Главный тренер
Ове Педерсен
Статистика матча Виборг - Оденсе
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
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