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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Рандерс - Копенгаген
Рандерс - Копенгаген: обзор матча 15 мая 2022
Рандерс
15.05.2022, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, группа A, 9 тур
0 : 2
Завершен
Копенгаген
60'
Х. Арнар Харальдссон
90+2'
Х. Бабакар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рандерс - Копенгаген
90'
+5
Замена
В. Лунд Йенсен
️️️️
Д. Вавро
90'
+2
ГОЛ! 0:2!
Х. Бабакар
Пас отдал
В. Бевинг
Желтая карточка
П. Карльгрен
89'
Замена
С. Тибблинг
️️️️
Б. Копплин
83'
82'
Замена
В. Бевинг
️️️️
Х. Арнар Харальдссон
82'
Замена
Х. Бабакар
️️️️
П. Бьель
Замена
Т. Клюснер
️️️️
Я. Анкерсен
77'
Замена
Н. Брок-Мадсен
️️️️
С. Одей
77'
74'
Желтая карточка
Д. Хочолава
Пенальти не реализован!
С. Одей
71'
69'
Желтая карточка
Д. Вавро
68'
Замена
П. Мукаиру
️️️️
И. Йоуханнессон
Замена
Ф. Бундгор
️️️️
Ф. Лауэнборг
68'
60'
ГОЛ! 0:1!
Х. Арнар Харальдссон
Пас отдал
Р. Фалк-Йенсен
48'
Желтая карточка
И. Йоуханнессон
Замена
Й. Лауридсен
️️️️
Х. Андерссон
46'
Желтая карточка
Х. Андерссон
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рандерс
30
Патрик Карльгрен
ВР
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ПЗ
24
Тосин Кеинде
ЛВ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
8
Симон Пизингер
ЦП
9
Якоб Анкерсен
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
98
Стефен Одей
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
5
Давид Хочолава
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Рандерс
25
Йонас Дакир
ВР
17
Йеспер Лауридсен
ЛЗ
11
Филип Бундгор
ЛВ
11
Симон Тибблинг
ЦП
6
Мадс Энггор
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ПВ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
11
Вильям Бевинг
ЛВ
18
Поль Мукаиру
ЛВ
19
Руни Барджи
ПВ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦФ
3-5-1-1
30
Карльгрен
6
Андерссон
23
Бундгор
15
Копплин
8
Пизингер
9
Анкерсен
14
Лауэнборг
10
Хаммершой-Мистрати
4
Йонсен
24
Кеинде
98
Одей
4-3-2-1
25
Грабара
12
Йелерт
2
Анкерсен
3
Вавро
5
Хочолава
10
Харальдссон
8
Йоуханнессон
21
Лерагер
16
Бьель
7
Классон
8
Фалк-Йенсен
6
Андерссон
17
Лауридсен
17
Лауридсен
6
Андерссон
15
Копплин
11
Тибблинг
11
Тибблинг
15
Копплин
14
Лауэнборг
11
Бундгор
11
Бундгор
14
Лауэнборг
9
Анкерсен
20
Клюснер
20
Клюснер
9
Анкерсен
98
Одей
44
Брок-Мадсен
44
Брок-Мадсен
98
Одей
10
Харальдссон
11
Бевинг
11
Бевинг
10
Харальдссон
8
Йоуханнессон
18
Мукаиру
18
Мукаиру
8
Йоуханнессон
16
Бьель
15
Бабакар
15
Бабакар
16
Бьель
3
Вавро
5
Лунд Йенсен
5
Лунд Йенсен
3
Вавро
Остались в запасе
Рандерс
Копенгаген
25
Йонас Дакир
ВР
6
Мадс Энггор
ЦП
Главный тренер
Колин Тодд
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
19
Руни Барджи
ПВ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
25
Йонас Дакир
ВР
6
Мадс Энггор
ЦП
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
19
Руни Барджи
ПВ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Рандерс - Копенгаген
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Информация о матче
Стадион:
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