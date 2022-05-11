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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Рандерс - Ольборг
Рандерс - Ольборг: обзор матча 11 мая 2022
Рандерс
11.05.2022, среда, 19:00
Дания. Суперлига, группа A, 8 тур
2 : 2
Завершен
Ольборг
48'
Т. Кеинде
17'
М. Макарич
70'
И. Фоссум
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рандерс - Ольборг
Замена
М. Энггор
️️️️
В. Хаммершой-Мистрати
88'
85'
Желтая карточка
К. Паллесен
79'
Замена
А. Эмента
️️️️
П. Феррейра
Замена
С. Тибблинг
️️️️
Я. Анкерсен
75'
70'
ГОЛ! 1:2!
И. Фоссум
Замена
Х. Андерссон
️️️️
Н. Брок-Мадсен
66'
Вторая желтая
С. Гравес
65'
63'
Замена
К. Хег
️️️️
К. Куск
63'
Замена
Я. Нильсен
️️️️
Г. Тораринссон
56'
Желтая карточка
Д. Гранли
53'
Замена
О. Росс
️️️️
Л. Андерсен
Желтая карточка
С. Гравес
51'
ГОЛ! 1:1!
Т. Кеинде
48'
17'
ГОЛ! 0:1!
М. Макарич
Пас отдал
К. Куск
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рандерс
30
Патрик Карльгрен
ВР
28
Симон Гравес
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ПЗ
24
Тосин Кеинде
ЛВ
9
Якоб Анкерсен
ЦП
8
Симон Пизингер
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Ольборг
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
18
Лука Прип
ЦП
35
Якоб Ринне
ЦФ
6
Педру Феррейра
ЦФ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
7
Каспер Куск
ЦФ
9
Милан Макарич
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Рандерс
22
Александер Нюбо
ВР
17
Йеспер Лауридсен
ЛЗ
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
11
Филип Бундгор
ЛВ
6
Мадс Энггор
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
7
Alexander Simmelhack
ЦФ
Ольборг
12
Тео Сандер
ВР
33
Владимир Прийович
ЦЗ
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
11
Оливер Росс
ЦФ
32
Casper Gedsted
ЦФ
18
Аносике Эмента
ЦФ
9
Каспер Хег
ЦФ
3-5-1-1
30
Карльгрен
28
Гравес
23
Бундгор
15
Копплин
8
Пизингер
10
Хаммершой-Мистрати
4
Йонсен
14
Лауэнборг
9
Анкерсен
24
Кеинде
44
Брок-Мадсен
3-3-5
4
Гранли
2
Росс
2
Паллесен
8
Фоссум
4
Тораринссон
18
Прип
35
Ринне
9
Макарич
7
Куск
25
Андерсен
6
Феррейра
44
Брок-Мадсен
6
Андерссон
6
Андерссон
44
Брок-Мадсен
10
Хаммершой-Мистрати
6
Энггор
6
Энггор
10
Хаммершой-Мистрати
9
Анкерсен
11
Тибблинг
11
Тибблинг
9
Анкерсен
4
Тораринссон
3
Нильсен
3
Нильсен
4
Тораринссон
25
Андерсен
11
Росс
11
Росс
25
Андерсен
6
Феррейра
18
Эмента
18
Эмента
6
Феррейра
7
Куск
9
Хег
9
Хег
7
Куск
Остались в запасе
Рандерс
Ольборг
22
Александер Нюбо
ВР
17
Йеспер Лауридсен
ЛЗ
11
Филип Бундгор
ЛВ
7
Alexander Simmelhack
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
12
Тео Сандер
ВР
33
Владимир Прийович
ЦЗ
32
Casper Gedsted
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
22
Александер Нюбо
ВР
17
Йеспер Лауридсен
ЛЗ
11
Филип Бундгор
ЛВ
7
Alexander Simmelhack
ЦФ
Остались в запасе
12
Тео Сандер
ВР
33
Владимир Прийович
ЦЗ
32
Casper Gedsted
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Рандерс - Ольборг
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Информация о матче
Стадион:
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Рандерс
Ольборг
Лига Европы. «Аталанта» выбила «Байер»; «Монако» вылетел от «Браги», несмотря на ассист Головина
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2022.02.18 01:13
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» победил «Рандерс», «Урал» – «Пюник»
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Жеребьевка стыков Лиги конференций. «Марсель» – «Карабах», «Спарта» – «Партизан» и другие пары
2021.12.13 16:23
1
Лига Европы. «Аталанта» выбила «Байер»; «Монако» вылетел от «Браги», несмотря на ассист Головина
2022.03.17 22:50
Лига конференций. «Буде-Глимт» выбил «Селтик» и другие результаты
2022.02.24 22:55
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2022.02.18 01:13
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» победил «Рандерс», «Урал» – «Пюник»
2022.02.12 19:18
Жеребьевка стыков Лиги конференций. «Марсель» – «Карабах», «Спарта» – «Партизан» и другие пары
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