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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Ольборг - Силькеборг
Ольборг - Силькеборг: обзор матча 24 апреля 2022
Ольборг
24.04.2022, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, группа A, 5 тур
1 : 2
Завершен
Силькеборг
8'
Р. Теланнер
5'
С. Йоргенсен
51'
А. Клинге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ольборг - Силькеборг
90'
+1
Замена
С. Тенгстедт
️️️️
А. Клинге
Замена
А. Эмента
️️️️
Л. Андерсен
82'
80'
Замена
С. Тейтур Тордарсон
️️️️
С. Йоргенсен
Замена
О. Росс
️️️️
Я. Нильсен
77'
Желтая карточка
Я. Нильсен
69'
Замена
Г. Тораринссон
️️️️
К. Куск
65'
Замена
М. Хойхольт
️️️️
М. Макарич
65'
Замена
К. Хег
️️️️
А. Хагельскьер
65'
51'
ГОЛ! 1:2!
А. Клинге
Пас отдал
Н. Валлис
Желтая карточка
А. Хагельскьер
40'
ГОЛ! 1:1!
Р. Теланнер
Пас отдал
Л. Андерсен
8'
5'
ГОЛ! 0:1!
С. Йоргенсен
Пас отдал
О. Сонне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ольборг
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
18
Лука Прип
ЦП
35
Якоб Ринне
ЦФ
9
Милан Макарич
ЦФ
7
Каспер Куск
ЦФ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
7
Николай Валлис
ЦП
23
Роберт Гояни
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ЦП
3
Тобиас Сальквист
ЦФ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
19
Андерс Клинге
ЦФ
4
Лукас Энгель
ЦФ
22
Оливер Сонне
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Ольборг
12
Тео Сандер
ВР
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
6
Мальте Хойхольт
ЦП
11
Оливер Росс
ЦФ
9
Каспер Хег
ЦФ
18
Аносике Эмента
ЦФ
32
Casper Gedsted
ЦФ
Силькеборг
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
16
Frederik Carstensen
ЦП
16
Stan van Bladeren
ЦФ
40
Александер Буш
ЦФ
22
Андреас Оггесен
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
3-2-2-4
4
Гранли
2
Паллесен
3
Нильсен
5
Теланнер
45
Хагельскьер
8
Фоссум
18
Прип
35
Ринне
25
Андерсен
7
Куск
9
Макарич
1-4-5
1
Ларсен
3
Феликс
23
Гояни
6
Бринк
8
Йоргенсен
7
Валлис
3
Сальквист
22
Сонне
4
Энгель
19
Клинге
9
Хелениус
7
Куск
4
Тораринссон
4
Тораринссон
7
Куск
9
Макарич
6
Хойхольт
6
Хойхольт
9
Макарич
3
Нильсен
11
Росс
11
Росс
3
Нильсен
45
Хагельскьер
9
Хег
9
Хег
45
Хагельскьер
25
Андерсен
18
Эмента
18
Эмента
25
Андерсен
8
Йоргенсен
23
Тордарсон
23
Тордарсон
8
Йоргенсен
19
Клинге
10
Тенгстедт
10
Тенгстедт
19
Клинге
Остались в запасе
Ольборг
Силькеборг
12
Тео Сандер
ВР
32
Casper Gedsted
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
16
Frederik Carstensen
ЦП
16
Stan van Bladeren
ЦФ
40
Александер Буш
ЦФ
22
Андреас Оггесен
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Остались в запасе
12
Тео Сандер
ВР
32
Casper Gedsted
ЦФ
Остались в запасе
16
Frederik Carstensen
ЦП
16
Stan van Bladeren
ЦФ
40
Александер Буш
ЦФ
22
Андреас Оггесен
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Главный тренер
Ким Поульсен
Статистика матча Ольборг - Силькеборг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
Энерги Норд Арена
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