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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Копенгаген - Брондбю
Копенгаген - Брондбю: обзор матча 18 апреля 2022
Копенгаген
18.04.2022, понедельник, 17:00
Дания. Суперлига, группа A, 4 тур
2 : 0
Завершен
Брондбю
52'
П. Бьель
86'
П. Бьель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Копенгаген - Брондбю
ГОЛ! 2:0!
П. Бьель
Пас отдал
П. Мукаиру
86'
Желтая карточка
Р. Фалк-Йенсен
83'
82'
Желтая карточка
Я. Сингх
80'
Замена
Я. Сингх
️️️️
С. Хедлунд
Замена
В. Бевинг
️️️️
В. Классон
73'
Замена
Н. Йоргенсен
️️️️
Х. Бабакар
72'
70'
Замена
М. Греве
️️️️
К. Каппис
69'
Замена
C. Björk
️️️️
М. Квистгарден
ГОЛ! 1:0!
П. Бьель
Пас отдал
В. Классон
52'
28'
Желтая карточка
М. Дивкович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
21
Лукас Лерагер
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
19
Руни Барджи
ПВ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
20
Анис Слимане
ЦП
12
Кристиан Каппис
ЦП
15
Симон Хедлунд
ЦФ
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
8
Джо Белл
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
18
Поль Мукаиру
ЛВ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
17
Матиас Греве
АП
31
Ягвир Сингх
ЦФ
15
Carl Björk
ЦФ
4-1-3-2
25
Грабара
2
Анкерсен
5
Хочолава
3
Вавро
4
Дикс
21
Лерагер
7
Классон
16
Бьель
19
Барджи
15
Бабакар
8
Фалк-Йенсен
4-2-4
1
Хермансен
5
Брус
2
Максе
15
Риверос
24
Ростед
20
Слимане
12
Каппис
8
Белл
24
Дивкович
30
Квистгарден
15
Хедлунд
7
Классон
11
Бевинг
11
Бевинг
7
Классон
15
Бабакар
14
Йоргенсен
14
Йоргенсен
15
Бабакар
12
Каппис
17
Греве
17
Греве
12
Каппис
15
Хедлунд
31
Сингх
31
Сингх
15
Хедлунд
30
Квистгарден
15
15
30
Квистгарден
Остались в запасе
Копенгаген
Брондбю
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
18
Поль Мукаиру
ЛВ
Главный тренер
Джесс Торуп
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
18
Поль Мукаиру
ЛВ
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Статистика матча Копенгаген - Брондбю
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
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