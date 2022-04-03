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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
СКА-1938 - Торпедо-БелАЗ
СКА-1938 - Торпедо-БелАЗ: обзор матча 03 апреля 2022
СКА-1938
03.04.2022, воскресенье, 15:00
Белоруссия. Высшая лига, 17 тур
3 : 1
Завершен
Торпедо-БелАЗ
29'
Б. Абдихоликов
55'
А. Свирепа
90+4'
Б. Абдихоликов
3'
В. Горбачик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СКА-1938 - Торпедо-БелАЗ
ГОЛ! 3:1!
Б. Абдихоликов
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
А. Свирепа
Пас отдал
Б. Абдихоликов
55'
ГОЛ! 1:1!
Б. Абдихоликов
Пас отдал
Р. Папарига
29'
Пенальти не реализован!
Р. Папарига
15'
3'
ГОЛ! 0:1!
В. Горбачик
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-1938
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
7
Александр Свирепа
ЦП
45
Абдукодир Хусанов
ЦП
19
Даниил Силинский
ЦП
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
1
Артем Макавчик
ЦФ
14
Павел Пашевич
ЦФ
2
Андрей Рылач
ЦФ
24
Ярослав Макушинский
ЦФ
10
Роман Папарига
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Торпедо-БелАЗ
12
Алексей Иванов
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
6
Кирилл Премудров
ЦП
20
Липе Велозо
ЦП
33
Валерий Горбачик
ЦФ
1
Владимир Бушма
ЦФ
30
Вадим Побудей
ЦФ
88
Кирилл Кириленко
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
СКА-1938
44
Станислав Клещук
ВР
57
Алексей Савченко
ЦЗ
51
Альберт Михайлов
ЦП
29
Максим Самотой
ЦП
7
Максим Кунский
ЦФ
13
Vladislav Bakonin
ЦФ
33
Константин Малицкий
ЦФ
18
Максим Омельянчук
ЦФ
9
Илья Грищенко
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
20
Григорий Мартьянов
ЦЗ
6
Максим Мякиш
ЦЗ
21
Анатолий Макаров
ЦП
21
Евгений Шевченко
ЦФ
91
Дмитрий Дударь
ЦФ
17
Антон Ковалев
ЦФ
1-3-5
55
Лаврик
7
Свирепа
45
Хусанов
19
Силинский
14
Пашевич
10
Папарига
24
Макушинский
2
Рылач
1
Макавчик
3-4-4
12
Иванов
88
Яшин
13
Залеский
27
Березкин
6
Премудров
20
Велозо
19
Устинов
88
Кириленко
30
Побудей
1
Бушма
33
Горбачик
Остались в запасе
СКА-1938
Торпедо-БелАЗ
44
Станислав Клещук
ВР
57
Алексей Савченко
ЦЗ
51
Альберт Михайлов
ЦП
29
Максим Самотой
ЦП
7
Максим Кунский
ЦФ
13
Vladislav Bakonin
ЦФ
33
Константин Малицкий
ЦФ
18
Максим Омельянчук
ЦФ
9
Илья Грищенко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
5
Игорь Бурко
ЦЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
20
Григорий Мартьянов
ЦЗ
6
Максим Мякиш
ЦЗ
21
Анатолий Макаров
ЦП
21
Евгений Шевченко
ЦФ
91
Дмитрий Дударь
ЦФ
17
Антон Ковалев
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Остались в запасе
44
Станислав Клещук
ВР
57
Алексей Савченко
ЦЗ
51
Альберт Михайлов
ЦП
29
Максим Самотой
ЦП
7
Максим Кунский
ЦФ
13
Vladislav Bakonin
ЦФ
33
Константин Малицкий
ЦФ
18
Максим Омельянчук
ЦФ
9
Илья Грищенко
ЦФ
Остались в запасе
5
Игорь Бурко
ЦЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
20
Григорий Мартьянов
ЦЗ
6
Максим Мякиш
ЦЗ
21
Анатолий Макаров
ЦП
21
Евгений Шевченко
ЦФ
91
Дмитрий Дударь
ЦФ
17
Антон Ковалев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Главный тренер
Денис Каролик
Статистика матча СКА-1938 - Торпедо-БелАЗ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Информация о матче
Стадион:
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