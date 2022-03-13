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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панатинаикос - АЕК
Панатинаикос - АЕК: обзор матча 13 марта 2022
Панатинаикос
13.03.2022, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, группа A, 1 тур
1 : 1
Завершен
АЕК
4'
А. Канталапьерда
45+2'
Н. Амрабат (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панатинаикос - АЕК
Замена
М. Витал
️️️️
А. Канталапьерда
90'
+2
88'
Замена
М. Танкович
️️️️
С. Цубер
88'
Замена
Д. Ле Таллек
️️️️
А. Симойш
79'
Замена
Л. Гарсия
️️️️
Н. Амрабат
76'
Замена
Д. Йевтич
️️️️
П. Манталос
Желтая карточка
Маурисио
60'
Замена
Л. Вильяфаньес
️️️️
Карлитос
59'
Замена
Маурисио
️️️️
Д. Курбелис
59'
Замена
Я. Коцирас
️️️️
Ф. Санчес
59'
Замена
А. Хадзийованнис
️️️️
М. Гачинович
46'
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Н. Амрабат
Желтая карточка
С. Диудис
45'
+1
36'
Желтая карточка
Н. Амрабат
33'
Желтая карточка
А. Симойш
Желтая карточка
Д. Курбелис
33'
ГОЛ! 1:0!
А. Канталапьерда
Пас отдал
М. Гачинович
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
1
Сократис Диудис
ВР
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
6
Димитрис Курбелис
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
34
Себастьян Паласиос
ЦФ
10
Карлитос
ЦФ
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
27
Хуанкар
ЦФ
28
Факундо Санчес
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
28
Эхсан Хаджусафи
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
8
Андре Симойш
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Аргириос Янникис
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
10
Матеус Витал
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦФ
19
Лукас Вильяфаньес
ЦФ
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
12
Лазарос Рота
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
7
Александер Франссон
ЦП
7
Дарко Йевтич
ЦП
22
Муамер Танкович
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
2-2-1-5
1
Диудис
4
Шенкевельд
31
Шарлия
6
Курбелис
21
Перес
8
Гачинович
10
Карлитос
28
Санчес
27
Хуанкар
10
Канталапьерда
34
Паласиос
3-2-4-1
23
Станкович
33
Цавеллас
5
Мохаммади
28
Хаджусафи
22
Мишелен
24
Митоглу
8
Симойш
39
Амрабат
20
Манталос
7
Цубер
21
Араухо
28
Санчес
27
Коцирас
27
Коцирас
28
Санчес
6
Курбелис
8
Маурисио
8
Маурисио
6
Курбелис
10
Канталапьерда
10
Витал
10
Витал
10
Канталапьерда
8
Гачинович
7
Хадзийованнис
7
Хадзийованнис
8
Гачинович
10
Карлитос
19
Вильяфаньес
19
Вильяфаньес
10
Карлитос
8
Симойш
6
Ле Таллек
6
Ле Таллек
8
Симойш
20
Манталос
7
Йевтич
7
Йевтич
20
Манталос
7
Цубер
22
Танкович
22
Танкович
7
Цубер
39
Амрабат
99
Гарсия
99
Гарсия
39
Амрабат
Остались в запасе
Панатинаикос
АЕК
91
Альберто Бриноли
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ЦЗ
Главный тренер
Ласло Болони
16
Панайотис Цинтотас
ВР
12
Лазарос Рота
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
7
Александер Франссон
ЦП
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Главный тренер
Аргириос Янникис
Остались в запасе
91
Альберто Бриноли
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ЦЗ
Остались в запасе
16
Панайотис Цинтотас
ВР
12
Лазарос Рота
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
7
Александер Франссон
ЦП
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Главный тренер
Аргириос Янникис
Статистика матча Панатинаикос - АЕК
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
Стадион:
Апостолос Николаидис
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