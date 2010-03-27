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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сарагоса - Валенсия
Сарагоса - Валенсия: обзор матча 27 марта 2010
Сарагоса
27.03.2010, суббота, 23:55
Испания. Примера, 29 тур
3 : 0
Завершен
Валенсия
42'
К. Диого
64'
Х. Арисменди
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Валенсия
Замена
А. Агилар
️️️️
Габи
Желтая карточка
Х. Паредес
Замена
Р. Бараха
️️️️
Э. Банега
Замена
Висенте
️️️️
Хоакин
Замена
А. Колунга
️️️️
Элизеу
Замена
Д. Пеннант
️️️️
А. Эррера
Замена
А. Домингес
️️️️
Х. Мата
Желтая карточка
Хоакин
Желтая карточка
М. Фернандеш
ГОЛ! 2:0!
Х. Арисменди
Пас отдал
Эдмилсон
Желтая карточка
Х. Мата
+1
Вторая желтая
Н. Жигич
ГОЛ! 1:0!
К. Диого
Желтая карточка
К. Диого
Желтая карточка
Алексис
Желтая карточка
Н. Жигич
Желтая карточка
Эдмилсон
Желтая карточка
М. Контини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
13
Роберто
ВР
3
Хавьер Паредес
ЛЗ
19
Элизеу
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
2
Карлос Диого
ПЗ
7
Эдмилсон
ЦП
14
Габи
ЦП
21
Андер Эррера
АП
14
Хавьер Арисменди
ПВ
26
Умберто Суасо
ЦФ
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
4
Алексис
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
19
Пабло Эрнандес
ЛВ
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
64
Хуан Мата
АП
17
Хоакин
ПВ
19
Никола Жигич
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Сарагоса
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
0
Пабло Амо
ЦЗ
0
Рубен Пулидо
ПЗ
21
Абель Агилар
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
7
Хорхе Лопес
ПВ
27
Адриан Колунга
ЦФ
Валенсия
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
14
Висенте
ЛВ
0
Рубен Бараха
ЦП
21
Мичел
ЦП
10
Алехандро Домингес
ЦП
21
Давид Сильва
АП
4-2-2-1
13
Роберто
3
Паредес
19
Элизеу
15
Контини
2
Диого
7
Эдмилсон
14
Габи
21
Эррера
14
Арисменди
26
Суасо
4-2-3-1
1
Санчес
2
Бруно
5
Деальберт
23
Мадуро
4
Алексис
99
Фернандеш
11
Банега
17
Хоакин
64
Мата
19
Эрнандес
19
Жигич
14
Габи
21
Агилар
21
Агилар
14
Габи
21
Эррера
7
Пеннант
7
Пеннант
21
Эррера
19
Элизеу
27
Колунга
27
Колунга
19
Элизеу
11
Банега
0
Бараха
0
Бараха
11
Банега
64
Мата
10
Домингес
10
Домингес
64
Мата
17
Хоакин
14
Висенте
14
Висенте
17
Хоакин
Остались в запасе
Сарагоса
Валенсия
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
0
Пабло Амо
ЦЗ
0
Рубен Пулидо
ПЗ
7
Хорхе Лопес
ПВ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
21
Мичел
ЦП
21
Давид Сильва
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
0
Пабло Амо
ЦЗ
0
Рубен Пулидо
ПЗ
7
Хорхе Лопес
ПВ
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
21
Мичел
ЦП
21
Давид Сильва
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Сарагоса - Валенсия
4
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Парадас Ромеро
(Малага)
Стадион:
Ла Ромареда
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 23:55 (прямая)
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