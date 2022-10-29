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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стремсгодсет - Хаугесунд
Стремсгодсет - Хаугесунд: обзор матча 29 октября 2022
Стремсгодсет
29.10.2022, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
1 : 2
Завершен
Хаугесунд
45+3'
Т. Грегор
25'
S. Reese
49'
Б. Нжие
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стремсгодсет - Хаугесунд
84'
Замена
Н. Вальстад
️️️️
Б. Нжие
84'
Замена
М. Самуэльсен
️️️️
А. Содерлунд
76'
Желтая карточка
Х. Зафейрис
71'
Замена
М. Санде
️️️️
Ю. Эскесен
64'
Желтая карточка
Т. Педерсен
Желтая карточка
Л. Вильсвик
60'
Замена
Т. Гулликсен
️️️️
О. Энерсен
60'
49'
ГОЛ! 1:2!
Б. Нжие
Пас отдал
Т. Педерсен
ГОЛ! 1:1!
Т. Грегор
Пас отдал
Г. Штенгель
45'
+3
Желтая карточка
Й. Хове
35'
Желтая карточка
Г. Штенгель
32'
25'
ГОЛ! 0:1!
S. Reese
Пас отдал
Ю. Эскесен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
10
Герман Штенгель
ЦП
8
Йохан Хове
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
14
Оле Энерсен
ЦФ
4
Томас Грегор
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Хаугесунд
21
A. Baertelsen
ЦЗ
5
Søren Reese
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
2
Петер Теркильдсен
ЦП
26
Магнус Кристенсен
ЦП
20
Христос Зафейрис
ЦП
34
Юлиус Эскесен
ПВ
10
Билал Нжие
ПВ
18
Кевин-Мартин Кригард
ЦФ
1
Эгиль Селвик
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Стремсгодсет
30
Fabian Holst-Larsen
ЦЗ
28
Eirik Espelid Blikstad
ЦЗ
18
Эрнест Боахен
ПЗ
47
Andreas Waterfield Skjold
ЦП
20
Эммануэль Дансо
ЦП
10
Йонас Теркельсен
ЦП
19
Альберт Торсен
ЦФ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЦФ
Хаугесунд
27
Мадс Санде
ЦП
18
Vegard Solheim
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
32
Frank Stople
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
11
Николас Вальстад
ЦФ
16
Бруну Лейте
ЦФ
2-2-1-5
16
Михра
26
Вильсвик
71
Вальсвик
10
Штенгель
8
Хове
18
Стеневик
14
Брюнес
23
4
Грегор
14
Энерсен
9
Фрайдей
3-3-2-3
23
Педерсен
5
21
2
Теркильдсен
26
Кристенсен
20
Зафейрис
10
Нжие
34
Эскесен
16
Содерлунд
1
Селвик
18
Кригард
14
Энерсен
8
Гулликсен
8
Гулликсен
14
Энерсен
34
Эскесен
27
Санде
27
Санде
34
Эскесен
16
Содерлунд
14
Самуэльсен
14
Самуэльсен
16
Содерлунд
10
Нжие
11
Вальстад
11
Вальстад
10
Нжие
Остались в запасе
Стремсгодсет
Хаугесунд
30
Fabian Holst-Larsen
ЦЗ
28
Eirik Espelid Blikstad
ЦЗ
18
Эрнест Боахен
ПЗ
47
Andreas Waterfield Skjold
ЦП
20
Эммануэль Дансо
ЦП
10
Йонас Теркельсен
ЦП
19
Альберт Торсен
ЦФ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
18
Vegard Solheim
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
32
Frank Stople
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
16
Бруну Лейте
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Остались в запасе
30
Fabian Holst-Larsen
ЦЗ
28
Eirik Espelid Blikstad
ЦЗ
18
Эрнест Боахен
ПЗ
47
Andreas Waterfield Skjold
ЦП
20
Эммануэль Дансо
ЦП
10
Йонас Теркельсен
ЦП
19
Альберт Торсен
ЦФ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
Остались в запасе
18
Vegard Solheim
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
32
Frank Stople
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
16
Бруну Лейте
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Статистика матча Стремсгодсет - Хаугесунд
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Информация о матче
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Стремсгодсет
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2019.02.10 20:40
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