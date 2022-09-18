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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Викинг - Тромсе
Викинг - Тромсе: обзор матча 18 сентября 2022
Викинг
18.09.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
2 : 2
Завершен
Тромсе
12'
Р. Даниэль Викстоль
90+3'
М. Траоре
48'
К. Психе
88'
В. Каманци
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Викинг - Тромсе
ГОЛ! 2:2!
М. Траоре
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
Я. Хаугаард
88'
ГОЛ! 1:2!
В. Каманци
Пас отдал
Э. Китолано
Замена
F. TorsteinbÃ¸
️️️️
К. Лекберг
84'
Желтая карточка
Д. Брекало
79'
Желтая карточка
З. Трипич
79'
77'
Замена
F. Winther
️️️️
Л. Нордас
77'
Замена
Я. Туоминен
️️️️
С. Опсал
Замена
М. Траоре
️️️️
Д. Карлсбакк
76'
Замена
Х. Танген
️️️️
Н. Скитта
75'
Замена
С. Свендсен
️️️️
М. Сольбаккен
58'
Замена
Я. де Ланлай
️️️️
К. Кабран
58'
56'
Желтая карточка
Л. Нордас
55'
Замена
Р. Норхейм
️️️️
Н. Вестерлунд
48'
ГОЛ! 1:1!
К. Психе
43'
Желтая карточка
A. Jenssen
Желтая карточка
Н. Скитта
41'
Желтая карточка
Д. Карлсбакк
21'
ГОЛ! 1:0!
Р. Даниэль Викстоль
Пас отдал
Н. Скитта
12'
10'
Желтая карточка
К. Психе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
4
Давид Брекало
ЦЗ
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
10
Златко Трипич
ЦП
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
11
Кевин Кабран
АП
15
Натан Скитта
АП
3
Вильяр Веватне
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Тромсе
1
Якоб Хаугаард
ВР
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
28
Кристоф Психе
ЦЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
17
Эрик Китолано
ЦП
5
Сакариас Опсал
ЦП
11
Рубен Йенссен
ЦП
11
Лассе Нордас
ЦФ
23
Никлас Вестерлунд
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
27
Харальд Танген
АП
23
Никлас Сандберг
ПВ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
24
Маи Траоре
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
2
Херман Хауген
ЦФ
35
Edvin Austbø
ЦФ
Тромсе
4
Mikkel Konradsen Ceide
ЦЗ
6
Felix Winther
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
9
Яссе Туоминен
ЦФ
21
Tobias Hafstad
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Гуннарссон
23
Викстоль
4
Брекало
18
Бьорсхол
16
Лекберг
10
Трипич
7
Сольбаккен
15
Скитта
11
Кабран
11
Карлсбакк
3
Веватне
4-3-3
1
Хаугаард
12
Каманци
28
Психе
6
Гундерсен
11
Антонсен
17
Китолано
5
Опсал
11
Йенссен
5
23
Вестерлунд
11
Нордас
15
Скитта
27
Танген
27
Танген
15
Скитта
7
Сольбаккен
7
Свендсен
7
Свендсен
7
Сольбаккен
11
Карлсбакк
24
Траоре
24
Траоре
11
Карлсбакк
11
Кабран
11
де Ланлай
11
де Ланлай
11
Кабран
16
Лекберг
9
9
16
Лекберг
11
Нордас
6
6
11
Нордас
23
Вестерлунд
23
Норхейм
23
Норхейм
23
Вестерлунд
5
Опсал
9
Туоминен
9
Туоминен
5
Опсал
Остались в запасе
Викинг
Тромсе
1
Арилд Остбю
ВР
23
Никлас Сандберг
ПВ
2
Херман Хауген
ЦФ
35
Edvin Austbø
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
4
Mikkel Konradsen Ceide
ЦЗ
12
Simon Thomas
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
21
Tobias Hafstad
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Остались в запасе
1
Арилд Остбю
ВР
23
Никлас Сандберг
ПВ
2
Херман Хауген
ЦФ
35
Edvin Austbø
ЦФ
Остались в запасе
4
Mikkel Konradsen Ceide
ЦЗ
12
Simon Thomas
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
21
Tobias Hafstad
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Статистика матча Викинг - Тромсе
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Информация о матче
Стадион:
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