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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Буде-Глимт - Мольде
Буде-Глимт - Мольде: обзор матча 03 сентября 2022
Буде-Глимт
03.09.2022, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
1 : 4
Завершен
Мольде
45+2'
И. Амундсен
38'
М. Андре Кааса
45+3'
Э. Брейвик
68'
М. Андре Кааса
84'
О. Брюнхильдсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Буде-Глимт - Мольде
90'
Замена
М. Болли
️️️️
Э. Кнутсон
84'
ГОЛ! 1:4!
О. Брюнхильдсен
Пас отдал
М. Гредем
Замена
М. Конрадсен
️️️️
Б. Вембангомо
78'
Замена
М. Лоде
️️️️
И. Амундсен
78'
78'
Замена
М. Гредем
️️️️
М. Андре Кааса
71'
Желтая карточка
К. Хауген
68'
ГОЛ! 1:3!
М. Андре Кааса
Пас отдал
К. Хауген
Замена
Р. Эспейор
️️️️
Л. Салвесен
65'
64'
Замена
К. Эриксен
️️️️
М. Эйкрем
64'
Замена
О. Брюнхильдсен
️️️️
Д. Фофана
Желтая карточка
Д. Мвука
56'
45'
+3
ГОЛ! 1:2!
Э. Брейвик
Пас отдал
К. Хауген
ГОЛ! 1:1!
И. Амундсен
45'
+2
38'
ГОЛ! 0:1!
М. Андре Кааса
Пас отдал
М. Эйкрем
31'
Желтая карточка
С. Маннсверк
Замена
А. Гренбек
️️️️
А. Пеллегрино
20'
15'
Желтая карточка
Э. Брейвик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
10
Уго Ветлесен
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Мольде
28
Якоб Карлстрем
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
33
Бирк Риса
ЛЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
10
Эмиль Брейвик
ЦП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
11
Альберт Гренбек
ЦП
16
Андерс Конрадсен
ЦП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
14
Матис Болли
ЛВ
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
16
Кристиан Эриксен
АП
28
Магнус Гредем
АП
4-1-2-2-1
12
Хайкин
2
Сампстед
38
Амундсен
22
Хейбротен
5
Вембангомо
7
Берг
10
Ветлесен
14
Салтнес
90
Пеллегрино
22
Мвука
15
Салвесен
4-3-2-1
28
Карлстрем
28
Хауген
19
Хауган
16
Хансен
33
Риса
20
Маннсверк
10
Брейвик
15
Кааса
15
Кнутсон
23
Эйкрем
27
Фофана
38
Амундсен
2
Лоде
2
Лоде
38
Амундсен
90
Пеллегрино
11
Гренбек
11
Гренбек
90
Пеллегрино
5
Вембангомо
8
Конрадсен
8
Конрадсен
5
Вембангомо
15
Салвесен
11
Эспейор
11
Эспейор
15
Салвесен
23
Эйкрем
16
Эриксен
16
Эриксен
23
Эйкрем
15
Кааса
28
Гредем
28
Гредем
15
Кааса
27
Фофана
17
Брюнхильдсен
17
Брюнхильдсен
27
Фофана
15
Кнутсон
14
Болли
14
Болли
15
Кнутсон
Остались в запасе
Буде-Глимт
Мольде
1
Юлиан Лунд
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
31
Оливер Петерсен
ВР
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
Остались в запасе
31
Оливер Петерсен
ВР
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Буде-Глимт - Мольде
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
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