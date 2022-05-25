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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Буде-Глимт - Стремсгодсет
Буде-Глимт - Стремсгодсет: обзор матча 25 мая 2022
Буде-Глимт
25.05.2022, среда, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
2 : 2
Завершен
Стремсгодсет
4'
А. Пеллегрино
29'
Б. Матиас Мое
36'
Й. Хове
82'
Ф. Фрайдей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Буде-Глимт - Стремсгодсет
Замена
В. Бонифаци
️️️️
Р. Эспейор
88'
Замена
Ж. Коомсон
️️️️
А. Пеллегрино
88'
82'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Фрайдей
Пас отдал
Й. Хове
75'
Замена
Ф. Фрайдей
️️️️
Л. Салвесен
71'
Замена
Л. Вильсвик
️️️️
N. Gunnarsson
71'
Замена
K. Tokstad
️️️️
Х. Стеневик
61'
Замена
Т. Гулликсен
️️️️
О. Энерсен
Желтая карточка
Э. Хаген
56'
36'
ГОЛ! 2:1!
Й. Хове
Пас отдал
Л. Салвесен
ГОЛ! 2:0!
Б. Матиас Мое
Пас отдал
Э. Хаген
29'
ГОЛ! 1:0!
А. Пеллегрино
Пас отдал
Э. Хаген
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
10
Герман Штенгель
ЦП
8
Йохан Хове
ЦП
8
Крешник Красники
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
4
Томас Грегор
ЦФ
14
Оле Энерсен
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Буде-Глимт
22
Джошуа Смитс
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
7
Жилберт Коомсон
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦФ
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦФ
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦФ
Стремсгодсет
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
18
Эрнест Боахен
ПЗ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
3-4-2-1
12
Хайкин
2
Сампстед
22
Хейбротен
5
Вембангомо
18
Мое
18
Хаген
14
Салтнес
10
Ветлесен
90
Пеллегрино
10
Серли
11
Эспейор
2-3-1-4
16
Михра
19
Лейфссон
71
Вальсвик
10
Штенгель
8
Хове
8
Красники
18
Стеневик
14
Энерсен
4
Грегор
23
15
Салвесен
90
Пеллегрино
7
Коомсон
7
Коомсон
90
Пеллегрино
11
Эспейор
22
Бонифаци
22
Бонифаци
11
Эспейор
23
26
Вильсвик
26
Вильсвик
23
18
Стеневик
11
11
18
Стеневик
14
Энерсен
8
Гулликсен
8
Гулликсен
14
Энерсен
15
Салвесен
9
Фрайдей
9
Фрайдей
15
Салвесен
Остались в запасе
Буде-Глимт
Стремсгодсет
22
Джоэль Мвука
ПВ
22
Джошуа Смитс
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦФ
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦФ
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
18
Эрнест Боахен
ПЗ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Остались в запасе
22
Джоэль Мвука
ПВ
22
Джошуа Смитс
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦФ
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦФ
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦФ
Остались в запасе
18
Эрнест Боахен
ПЗ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Статистика матча Буде-Глимт - Стремсгодсет
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Информация о матче
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