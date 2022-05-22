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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Тромсе - Викинг
Тромсе - Викинг: обзор матча 22 мая 2022
Тромсе
22.05.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
1 : 1
Завершен
Викинг
90+3'
В. Каманци
73'
С. Серас Себулонсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тромсе - Викинг
ГОЛ! 1:1!
В. Каманци
90'
+3
86'
Замена
Р. Даниэль Викстоль
️️️️
В. Бериша
84'
Замена
Я. де Ланлай
️️️️
С. Фридьоунссон
Замена
A. Jenssen
️️️️
C. Öyvann
83'
Замена
В. Каманци
️️️️
Л. Нильсен
76'
73'
ГОЛ! 0:1!
С. Серас Себулонсен
71'
Желтая карточка
Д. Стенснесс
71'
Замена
М. Траоре
️️️️
К. Кабран
71'
Замена
Н. Сандберг
️️️️
Ш. Паттинама
Замена
Я. Туоминен
️️️️
М. Эбийе
67'
Замена
F. Winther
️️️️
Э. Китолано
67'
Желтая карточка
Р. Йенссен
63'
40'
Желтая карточка
Ш. Паттинама
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тромсе
1
Якоб Хаугаард
ВР
28
Кристоф Психе
ЦЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
17
Эрик Китолано
ЦП
11
Рубен Йенссен
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
25
Casper Öyvann
ЦФ
23
Никлас Вестерлунд
ЦФ
5
Сакариас Опсал
ЦФ
25
Лассе Нильсен
ЦФ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
6
Джанни Стенснесс
ЦЗ
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
11
Кевин Кабран
АП
3
Вильяр Веватне
ЦФ
4
Давид Брекало
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Тромсе
22
Даниэл Басси
ЦП
10
Zyen Jones
ЦФ
21
Tobias Hafstad
ЦФ
9
Яссе Туоминен
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
12
Варрен Каманци
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
6
Felix Winther
ЦФ
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
27
Харальд Танген
АП
23
Никлас Сандберг
ПВ
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
24
Маи Траоре
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
2-2-1-5
1
Хаугаард
28
Психе
6
Гундерсен
17
Китолано
11
Йенссен
94
Миккельсен
23
Вестерлунд
20
Эбийе
25
Нильсен
5
Опсал
25
4-2-1-3
1
Гуннарссон
28
Себулонсен
18
Бьорсхол
6
Стенснесс
20
Паттинама
28
Фридьоунссон
7
Сольбаккен
11
Кабран
14
Бериша
4
Брекало
3
Веватне
20
Эбийе
9
Туоминен
9
Туоминен
20
Эбийе
25
Нильсен
12
Каманци
12
Каманци
25
Нильсен
25
5
5
25
17
Китолано
6
6
17
Китолано
20
Паттинама
23
Сандберг
23
Сандберг
20
Паттинама
14
Бериша
23
Викстоль
23
Викстоль
14
Бериша
11
Кабран
24
Траоре
24
Траоре
11
Кабран
28
Фридьоунссон
11
де Ланлай
11
де Ланлай
28
Фридьоунссон
Остались в запасе
Тромсе
Викинг
22
Даниэл Басси
ЦП
10
Zyen Jones
ЦФ
21
Tobias Hafstad
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
1
Арилд Остбю
ВР
27
Харальд Танген
АП
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Остались в запасе
22
Даниэл Басси
ЦП
10
Zyen Jones
ЦФ
21
Tobias Hafstad
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
Остались в запасе
1
Арилд Остбю
ВР
27
Харальд Танген
АП
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Статистика матча Тромсе - Викинг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
Стадион:
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