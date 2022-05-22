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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стремсгодсет - Волеренга
Стремсгодсет - Волеренга: обзор матча 22 мая 2022
Стремсгодсет
22.05.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
3 : 2
Завершен
Волеренга
33'
Й. Хове
35'
Л. Салвесен
37'
Л. Вильсвик
52'
В. Кьяртанссон
67'
А. Доннум
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стремсгодсет - Волеренга
Замена
K. Tokstad
️️️️
О. Энерсен
78'
72'
Желтая карточка
А. Доннум
Замена
Т. Гулликсен
️️️️
Й. Хове
70'
68'
Замена
Х. Удаль
️️️️
В. Кьяртанссон
67'
ГОЛ! 3:2!
А. Доннум
Пас отдал
О. Сахрауи
63'
Замена
О. Хольм
️️️️
Т. Кристенсен
63'
Замена
П. Странд
️️️️
Т. Исмахил
Замена
К. Красники
️️️️
Д. Ипалибо
59'
52'
ГОЛ! 3:1!
В. Кьяртанссон
Пас отдал
Т. Кристенсен
46'
Замена
J. Nation
️️️️
И. Насберг
ГОЛ! 3:0!
Л. Вильсвик
37'
ГОЛ! 2:0!
Л. Салвесен
35'
ГОЛ! 1:0!
Й. Хове
Пас отдал
Х. Стеневик
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
18
Джек Ипалибо
ОП
10
Герман Штенгель
ЦП
8
Йохан Хове
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
4
Томас Грегор
ЦФ
14
Оле Энерсен
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Волеренга
1
Кьетил Хауг
ВР
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
37
Иван Насберг
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
16
Хенрик Бьордал
ЦП
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
88
Таофик Исмахил
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Стремсгодсет
18
Эрнест Боахен
ПЗ
8
Крешник Красники
ЦП
9
Фред Фрайдей
ЦФ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЦФ
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
19
Альберт Торсен
ЦФ
Волеренга
24
Петтер Странд
ЛЗ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
26
Магнус Смелус Сьеэн
ЦФ
4
Jonatan Nation
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
3-1-2-1-3
16
Михра
26
Вильсвик
19
Лейфссон
71
Вальсвик
18
Ипалибо
10
Штенгель
8
Хове
18
Стеневик
14
Энерсен
4
Грегор
15
Салвесен
4-2-2-2
1
Хауг
25
Бьярнасон
37
Насберг
35
Жута
6
Хеденстад
16
Бьордал
10
Кристенсен
15
Доннум
11
Сахрауи
88
Исмахил
9
Кьяртанссон
18
Ипалибо
8
Красники
8
Красники
18
Ипалибо
8
Хове
8
Гулликсен
8
Гулликсен
8
Хове
14
Энерсен
11
11
14
Энерсен
88
Исмахил
24
Странд
24
Странд
88
Исмахил
9
Кьяртанссон
19
Удаль
19
Удаль
9
Кьяртанссон
37
Насберг
4
4
37
Насберг
10
Кристенсен
15
Хольм
15
Хольм
10
Кристенсен
Остались в запасе
Стремсгодсет
Волеренга
18
Эрнест Боахен
ПЗ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
19
Альберт Торсен
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
26
Магнус Смелус Сьеэн
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Остались в запасе
18
Эрнест Боахен
ПЗ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
19
Альберт Торсен
ЦФ
Остались в запасе
26
Магнус Смелус Сьеэн
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Статистика матча Стремсгодсет - Волеренга
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
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Стремсгодсет
Волеренга
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
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3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
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1
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1
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2019.02.05 15:12
2
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8
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2018.02.10 01:15
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
1
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