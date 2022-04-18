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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Буде-Глимт - Волеренга
Буде-Глимт - Волеренга: обзор матча 18 апреля 2022
Буде-Глимт
18.04.2022, понедельник, 21:00
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
5 : 1
Завершен
Волеренга
36'
О. Сольбаккен
41'
У. Салтнес
62'
Р. Эспейор
71'
У. Ветлесен
79'
У. Ветлесен
86'
Х. Бьордал (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Буде-Глимт - Волеренга
86'
ГОЛ с пенальти! 5:1!
Х. Бьордал
Замена
А. Конрадсен
️️️️
У. Ветлесен
83'
82'
Замена
Т. Кристенсен
️️️️
О. Сахрауи
82'
Замена
M. Johnsrud
️️️️
Ф. Йенсен
ГОЛ! 5:0!
У. Ветлесен
Пас отдал
Д. Сери
79'
Замена
В. Бонифаци
️️️️
Р. Эспейор
74'
Желтая карточка
У. Ветлесен
73'
ГОЛ! 4:0!
У. Ветлесен
Пас отдал
О. Сольбаккен
71'
69'
Замена
С. Джатта
️️️️
В. Кьяртанссон
69'
Замена
Т. Исмахил
️️️️
А. Лаюни
ГОЛ! 3:0!
Р. Эспейор
Пас отдал
С. Серли
62'
Желтая карточка
М. Хейбротен
61'
Замена
С. Серли
️️️️
Ж. Коомсон
54'
Замена
Д. Сери
️️️️
Б. Матиас Мое
54'
ГОЛ! 2:0!
У. Салтнес
Пас отдал
Б. Вембангомо
41'
ГОЛ! 1:0!
О. Сольбаккен
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
7
Жилберт Коомсон
ПВ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Волеренга
35
Леонард Жута
ЦЗ
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
37
Иван Насберг
ЦЗ
16
Хенрик Бьордал
ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
11
Осаме Сахрауи
ЦФ
1
Кьетил Хауг
ЦФ
24
Петтер Странд
ЦФ
14
Амор Лаюни
ЦФ
9
Фредрик Йенсен
ЦФ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Буде-Глимт
22
Джошуа Смитс
ВР
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
5
Джафет Сери
ЦЗ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
10
Сондре Серли
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
Волеренга
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
88
Таофик Исмахил
ЦФ
26
Магнус Смелус Сьеэн
ЦФ
4
Jonatan Nation
ЦФ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
3-4-2-1
12
Хайкин
2
Сампстед
22
Хейбротен
5
Вембангомо
18
Мое
18
Хаген
14
Салтнес
10
Ветлесен
9
Сольбаккен
7
Коомсон
11
Эспейор
3-1-1-5
35
Жута
25
Бьярнасон
37
Насберг
16
Бьордал
15
Доннум
1
Хауг
9
Кьяртанссон
9
Йенсен
14
Лаюни
24
Странд
18
Мое
5
Сери
5
Сери
18
Мое
10
Ветлесен
16
Конрадсен
16
Конрадсен
10
Ветлесен
7
Коомсон
10
Серли
10
Серли
7
Коомсон
11
Эспейор
22
Бонифаци
22
Бонифаци
11
Эспейор
11
Сахрауи
10
Кристенсен
10
Кристенсен
11
Сахрауи
14
Лаюни
88
Исмахил
88
Исмахил
14
Лаюни
9
Йенсен
16
16
9
Йенсен
9
Кьяртанссон
20
Джатта
20
Джатта
9
Кьяртанссон
Остались в запасе
Буде-Глимт
Волеренга
22
Джоэль Мвука
ПВ
22
Джошуа Смитс
ВР
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
26
Магнус Смелус Сьеэн
ЦФ
4
Jonatan Nation
ЦФ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Остались в запасе
22
Джоэль Мвука
ПВ
22
Джошуа Смитс
ВР
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
Остались в запасе
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
26
Магнус Смелус Сьеэн
ЦФ
4
Jonatan Nation
ЦФ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Статистика матча Буде-Глимт - Волеренга
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Информация о матче
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