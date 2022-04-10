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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Сеара
Палмейрас - Сеара: обзор матча 10 апреля 2022
Палмейрас
10.04.2022, воскресенье, 03:00
Бразилия. Серия А, 1 тур
2 : 3
Завершен
Сеара
22'
З. Рафаэль
90+5'
Г. Гомес (П)
7'
Жорже (АГ)
14'
С. Мендоса
86'
Л. Рибейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палмейрас - Сеара
90'
+5
Желтая карточка
Р. Линдосо
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Г. Гомес
90'
+5
86'
ГОЛ! 1:3!
Л. Рибейро
76'
Замена
Л. Рибейро
️️️️
Ричард
73'
Желтая карточка
Эрик
Замена
Г. Верон
️️️️
Р. Вейга
73'
Замена
G.
️️️️
Дуду
73'
63'
Желтая карточка
Ричард
Замена
Майке
️️️️
М. Роша
61'
59'
Замена
Эрик
️️️️
Лима
Желтая карточка
М. Роша
51'
48'
Замена
G. Lacerda
️️️️
Л. Отавио
Замена
Э. Атуэста
️️️️
Жорже
46'
Замена
Р. Наварро
️️️️
З. Рафаэль
46'
33'
Желтая карточка
Л. Отавио
Желтая карточка
З. Рафаэль
31'
28'
Желтая карточка
С. Мендоса
27'
Желтая карточка
Вина
ГОЛ! 1:2!
З. Рафаэль
Пас отдал
Р. Вейга
22'
Желтая карточка
Жорже
20'
14'
ГОЛ! 0:2!
С. Мендоса
7'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Жорже
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
6
Жорже
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
33
Рони
ЛВ
92
Дуду
ЛВ
8
Данило
ОП
93
Зе Рафаэль
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
23
Рафаэль Вейга
АП
Главный тренер
Абель Феррейра
Сеара
24
Мессиас
ЦЗ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
29
Вина
ЦФ
25
Ричард
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
23
Родриго Линдосо
ЦФ
45
Лима
ЦФ
91
Бруно Пачеко
ЦФ
2
Нино Параиба
ЦФ
6
Луис Отавио
ЦФ
1
João Ricardo
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
21
Уэсли
ЛВ
20
Эдуард Атуэста
ОП
16
Жаилсон
ЦП
25
Габриэль Менино
ЦП
77
Брено Лопес
ПВ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
11
Giovani
ЦФ
12
Вандерлан
ЦФ
27
Габриэль Верон
ЦФ
Сеара
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
2
Michel
ЦЗ
1
Richard
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
33
Эрик
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Вевертон
26
Серкейра
15
Гомес
6
Жорже
14
Роша
8
Данило
93
Зе Рафаэль
92
Дуду
23
Вейга
33
Рони
10
Скарпа
1-5
24
Мессиас
45
Лима
1
6
Отавио
2
Параиба
91
Пачеко
93
Зе Рафаэль
9
Наварро
9
Наварро
93
Зе Рафаэль
14
Роша
12
Майке
12
Майке
14
Роша
6
Жорже
20
Атуэста
20
Атуэста
6
Жорже
92
Дуду
11
11
92
Дуду
23
Вейга
27
Верон
27
Верон
23
Вейга
25
Ричард
14
Рибейро
14
Рибейро
25
Ричард
6
Отавио
15
15
6
Отавио
45
Лима
33
Эрик
33
Эрик
45
Лима
Остались в запасе
Палмейрас
Сеара
14
Марсело Ломба
ВР
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
16
Жаилсон
ЦП
25
Габриэль Менино
ЦП
21
Уэсли
ЛВ
77
Брено Лопес
ПВ
12
Вандерлан
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
2
Michel
ЦЗ
1
Richard
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
16
Жаилсон
ЦП
25
Габриэль Менино
ЦП
21
Уэсли
ЛВ
77
Брено Лопес
ПВ
12
Вандерлан
ЦФ
Остались в запасе
2
Michel
ЦЗ
1
Richard
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Гуто Феррейра
Статистика матча Палмейрас - Сеара
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
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