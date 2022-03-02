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Расписание матчей
Франция. Кубок
Нант - Монако
Нант - Монако: обзор матча 02 марта 2022
Нант
02.03.2022, среда, 23:15
Франция. Кубок, 1/2 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Монако
21'
Д. Сидибе (АГ)
74'
С. Мутуссами
12'
Г. Марипан
76'
М. Боадю
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Нант - Монако
86'
Замена
Э. Матацо
️️️️
Ю. Фофана
86'
Замена
И. Якобс
️️️️
К. Энрике
Замена
С. Корчиа
️️️️
Д. Аппиа
85'
76'
ГОЛ! 2:2!
М. Боадю
Пас отдал
Вандерсон
ГОЛ! 2:1!
С. Мутуссами
74'
73'
Замена
К. Фолланд
️️️️
Ж. Мартинш
72'
Замена
М. Боадю
️️️️
С. Диоп
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Сидибе
21'
12'
ГОЛ! 0:1!
Г. Марипан
Пас отдал
Вандерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
10
Людовик Бляс
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
10
Желсон Мартинш
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
2
Вандерсон
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
25
Вилан Сиприен
ЦП
11
Мохамед Ачи
ЦП
10
Роли Перейра де Са
АП
14
Осман Букари
ПВ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Монако
1
Вито Манноне
ВР
99
Иллан Оку
ЦЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
8
Элиот Матацо
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Майрон Боадю
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
3-3-1-2-1
40
Дескамп
21
Кастеллетто
5
Жиротто
5
Паллуа
26
Мерлен
4
Чиривелья
8
Аппиа
8
Мутуссами
27
Саймон
10
Бляс
9
Муани
4-1-1-3-1
1
Нюбель
19
Сидибе
5
Дисаси
3
Марипан
12
Энрике
14
Чуамени
24
Фофана
2
Вандерсон
10
Диоп
10
Мартинш
10
Бен-Йеддер
8
Аппиа
14
Корчиа
14
Корчиа
8
Аппиа
24
Фофана
8
Матацо
8
Матацо
24
Фофана
12
Энрике
4
Якобс
4
Якобс
12
Энрике
10
Диоп
10
Боадю
10
Боадю
10
Диоп
10
Мартинш
31
Фолланд
31
Фолланд
10
Мартинш
Остались в запасе
Нант
Монако
40
Альбан Лафон
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
25
Вилан Сиприен
ЦП
11
Мохамед Ачи
ЦП
10
Роли Перейра де Са
АП
14
Осман Букари
ПВ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
1
Вито Манноне
ВР
99
Иллан Оку
ЦЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
11
Магнес Аклиуш
АП
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
40
Альбан Лафон
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
25
Вилан Сиприен
ЦП
11
Мохамед Ачи
ЦП
10
Роли Перейра де Са
АП
14
Осман Букари
ПВ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
99
Иллан Оку
ЦЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
11
Магнес Аклиуш
АП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Нант - Монако
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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