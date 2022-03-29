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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Нидерланды - Германия
Нидерланды - Германия: обзор матча 29 марта 2022
Нидерланды
29.03.2022, вторник, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Германия
68'
С. Бергвейн
45+1'
Т. Мюллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Нидерланды - Германия
89'
Желтая карточка
Ф. Нойхаус
Желтая карточка
Ф. де Йонг
86'
86'
Замена
К. Гюнтер
️️️️
Д. Раум
86'
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
Л. Сане
83'
Желтая карточка
Д. Раум
81'
Замена
Л. Нмеча
️️️️
Т. Вернер
81'
Замена
Б. Хенрикс
️️️️
Т. Керер
69'
Замена
Ф. Нойхаус
️️️️
Д. Мусиала
69'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
К. Хаверц
ГОЛ! 1:1!
С. Бергвейн
Пас отдал
Д. Дюмфрис
68'
Замена
Д. Классен
️️️️
С. Бергейс
58'
Замена
С. Бергвейн
️️️️
Д. Мален
58'
Замена
Д. Вейналдум
️️️️
Т. Коопмейнерс
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Т. Мюллер
Желтая карточка
М. Депай
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
23
Марк Флеккен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
16
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
20
Тен Коопмейнерс
ОП
21
Френки де Йонг
ЦП
11
Стивен Бергейс
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
18
Дониелл Мален
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
15
Тило Керер
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
21
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
19
Лерой Сане
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
7
Кай Хаверц
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Нидерланды
13
Тим Крул
ВР
23
Жоэль Дроммел
ВР
5
Натан Аке
ЦЗ
2
Ханс Хатебур
ПЗ
25
Стевен Бергвейн
ЛВ
0
Арно Данжума
ЛВ
3
Мартен де Рон
ОП
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
16
Йорди Класи
ЦП
17
Ноа Ланг
ЦП
14
Дэви Классен
АП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Германия
12
Кевин Трапп
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
20
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
15
Юлиан Вайгль
ОП
16
Антон Сташ
ОП
17
Флориан Нойхаус
ЦП
14
Юлиан Брандт
АП
0
Лукас Нмеча
ЦФ
4-1-3-2
23
Флеккен
16
Маласья
6
де Лигт
4
ван Дейк
17
Блинд
20
Коопмейнерс
21
де Йонг
11
Бергейс
22
Дюмфрис
10
Депай
18
Мален
4-1-2-3
1
Нойер
15
Керер
2
Рюдигер
15
Шлоттербек
22
Раум
21
Гюндоган
19
Сане
10
Мусиала
11
Вернер
7
Хаверц
13
Мюллер
20
Коопмейнерс
8
Вейналдум
8
Вейналдум
20
Коопмейнерс
11
Бергейс
14
Классен
14
Классен
11
Бергейс
18
Мален
25
Бергвейн
25
Бергвейн
18
Мален
19
Сане
7
Дракслер
7
Дракслер
19
Сане
22
Раум
20
Гюнтер
20
Гюнтер
22
Раум
15
Керер
23
Хенрикс
23
Хенрикс
15
Керер
10
Мусиала
17
Нойхаус
17
Нойхаус
10
Мусиала
7
Хаверц
14
Брандт
14
Брандт
7
Хаверц
11
Вернер
0
Нмеча
0
Нмеча
11
Вернер
Остались в запасе
Нидерланды
Германия
13
Тим Крул
ВР
23
Жоэль Дроммел
ВР
5
Натан Аке
ЦЗ
2
Ханс Хатебур
ПЗ
3
Мартен де Рон
ОП
16
Йорди Класи
ЦП
17
Ноа Ланг
ЦП
0
Арно Данжума
ЛВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
12
Кевин Трапп
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
15
Юлиан Вайгль
ОП
16
Антон Сташ
ОП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
13
Тим Крул
ВР
23
Жоэль Дроммел
ВР
5
Натан Аке
ЦЗ
2
Ханс Хатебур
ПЗ
3
Мартен де Рон
ОП
16
Йорди Класи
ЦП
17
Ноа Ланг
ЦП
0
Арно Данжума
ЛВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Остались в запасе
12
Кевин Трапп
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
15
Юлиан Вайгль
ОП
16
Антон Сташ
ОП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Нидерланды - Германия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Германия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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