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Расписание матчей
Франция. Кубок
Нанси - Амьен
Нанси - Амьен: обзор матча 29 января 2022
Нанси
29.01.2022, суббота, 18:15
Франция. Кубок, 1/8 финала
0 : 2
Завершен
Амьен
15'
А. Лусамба
38'
Т. Арокодаре
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Нанси - Амьен
89'
Замена
Ч. Аколо
️️️️
A. Badji
86'
Замена
М. Павлович
️️️️
Б. Зунгу
81'
Замена
К. Бамба
️️️️
Т. Арокодаре
Замена
З. Деваль
️️️️
A. El Kaoutari
72'
Замена
D. Bertrand
️️️️
В. Бондо
67'
Замена
С. Карамоко
️️️️
R. Latouchent
60'
57'
Желтая карточка
А. Лусамба
Замена
V. Triboulet
️️️️
А. Бобишон
46'
Замена
M. Biron
️️️️
L. Cisse
46'
38'
ГОЛ! 0:2!
Т. Арокодаре
Пас отдал
А. Лусамба
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Лусамба
Пас отдал
А. Гомис
11'
Желтая карточка
Б. Зунгу
Желтая карточка
В. Бондо
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нанси
1
Натан Тротт
ВР
24
Эдмонд Акичи
ЦЗ
3
Abdelhamid El Kaoutari
ЦЗ
38
Варрен Бондо
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
11
Lamine Cisse
ЦП
6
Gregoire Lefebvre
ЦП
3
Rosario Latouchent
ЦП
29
Эндрю Юнг
ЦФ
3
William Bianda
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Амьен
34
Бонгани Зунгу
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
12
Эммануэль Ломотей
ЦФ
11
Айрон Гомис
ЦФ
6
M. Lachuer
ЦФ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
25
Aliou Badji
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
Нанси
12
Soares
ЦЗ
18
Сулеймане Карамоко
ПЗ
18
Зибен Деваль
ЦП
20
Maxime Nonnenmacher
ЦП
28
Elliot Simoes
ЦФ
91
Vinni Triboulet
ЦФ
7
Mickael Biron
ЦФ
22
Dorian Bertrand
ЦФ
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
17
Кадер Бамба
ПВ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
3-5-2
1
Тротт
24
Акичи
3
38
Бондо
21
Эль-Айнауи
11
6
3
14
Бобишон
3
29
Юнг
3-5
34
Зунгу
11
Лусамба
8
Гнаоре
12
Ломотей
25
99
Арокодаре
6
11
Гомис
3
18
Карамоко
18
Карамоко
3
3
18
Деваль
18
Деваль
3
14
Бобишон
91
91
14
Бобишон
11
7
7
11
38
Бондо
22
22
38
Бондо
34
Зунгу
4
Павлович
4
Павлович
34
Зунгу
99
Арокодаре
17
Бамба
17
Бамба
99
Арокодаре
25
77
Аколо
77
Аколо
25
Остались в запасе
Нанси
Амьен
12
Soares
ЦЗ
20
Maxime Nonnenmacher
ЦП
28
Elliot Simoes
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
1
Реджис Гютне
ВР
Главный тренер
Лука Эльснер
Остались в запасе
12
Soares
ЦЗ
20
Maxime Nonnenmacher
ЦП
28
Elliot Simoes
ЦФ
Остались в запасе
1
Реджис Гютне
ВР
Главный тренер
Пабло Корреа
Главный тренер
Лука Эльснер
Статистика матча Нанси - Амьен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нанси
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Информация о матче
Стадион:
Марсель Пико
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