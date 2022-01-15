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Расписание матчей
Испания. Кубок
Спортинг - Кадис
Спортинг - Кадис: обзор матча 15 января 2022
Спортинг
15.01.2022, суббота, 20:30
Испания. Кубок, 1/8 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Кадис
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Спортинг - Кадис
Замена
J. Jiménez
️️️️
Д. Мариньо
120'
+1
107'
Замена
Л. Эспино
️️️️
Р. Собрино
Желтая карточка
Ф. Вильяльба
95'
Желтая карточка
В. Кравец
94'
77'
Замена
Алекс
️️️️
А. Бастида
77'
Замена
А. Переа
️️️️
А. Хименес
Замена
В. Кампусано
️️️️
I. Mendez
74'
64'
Желтая карточка
Фали
61'
Замена
С. Санчес
️️️️
Феде
61'
Замена
А. Негредо
️️️️
Ф. Андоне
61'
Замена
Фали
️️️️
И. Альехо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
13
Диего Мариньо
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
11
Хосе Луис Родригес
ЛП
4
Педро Диас
ЦП
32
Урош Джурджевич
ЦФ
21
Фран Вильяльба
ЦФ
28
Ignacio Mendez
ЦФ
17
Кристиан Ривера
ЦФ
3
Борха Лопес
ЦФ
2
Гилье Росас
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
6
Феде
ЦП
28
Альваро Бастида
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
20
Альваро Хименес
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Спортинг
13
Joel Jiménez
ЦФ
3
P. Garcia
ЦФ
0
M. Valiente
ЦФ
6
Jean-Sylvain Babin
ЦФ
19
Богдан Милованов
ЦФ
20
Хосе Грагера
ЦФ
35
César García
ЦФ
9
Виктор Кампусано
ЦФ
18
Alberto Gonzalez
ЦФ
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
3
Фали
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
18
Милутин Осмайич
АП
8
Алекс
АП
25
Сальви Санчес
ПВ
21
Альваро Негредо
ЦФ
24
Иван Чапела
ЦФ
2-2-5
13
Мариньо
3
Кравец
25
Беррокаль
11
Родригес
4
Диас
28
2
Росас
3
Лопес
17
Ривера
21
Вильяльба
3-2-1-3
1
Жиль
23
Чуст
33
Ароян
15
Арсамендия
6
Феде
28
Бастида
14
Альехо
19
Собрино
7
Андоне
20
Хименес
13
Мариньо
13
13
13
Мариньо
28
9
Кампусано
9
Кампусано
28
19
Собрино
18
Эспино
18
Эспино
19
Собрино
14
Альехо
3
Фали
3
Фали
14
Альехо
28
Бастида
8
Алекс
8
Алекс
28
Бастида
20
Хименес
80
Переа
80
Переа
20
Хименес
6
Феде
25
Санчес
25
Санчес
6
Феде
7
Андоне
21
Негредо
21
Негредо
7
Андоне
Остались в запасе
Спортинг
Кадис
3
P. Garcia
ЦФ
0
M. Valiente
ЦФ
6
Jean-Sylvain Babin
ЦФ
19
Богдан Милованов
ЦФ
20
Хосе Грагера
ЦФ
35
César García
ЦФ
18
Alberto Gonzalez
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
23
Херемьяс Ледесма
ВР
16
Кала
ЦЗ
18
Милутин Осмайич
АП
24
Иван Чапела
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Остались в запасе
3
P. Garcia
ЦФ
0
M. Valiente
ЦФ
6
Jean-Sylvain Babin
ЦФ
19
Богдан Милованов
ЦФ
20
Хосе Грагера
ЦФ
35
César García
ЦФ
18
Alberto Gonzalez
ЦФ
Остались в запасе
23
Херемьяс Ледесма
ВР
16
Кала
ЦЗ
18
Милутин Осмайич
АП
24
Иван Чапела
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча Спортинг - Кадис
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Информация о матче
Стадион:
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