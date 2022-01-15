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Расписание матчей
Испания. Кубок
Мальорка - Эспаньол
Мальорка - Эспаньол: обзор матча 15 января 2022
Мальорка
15.01.2022, суббота, 18:00
Испания. Кубок, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Эспаньол
32'
Т. Кубо
60'
Абдон
62'
Х. Пуадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Мальорка - Эспаньол
90'
+7
Вторая желтая
А. Педроса
Замена
А. Седлар
️️️️
И. Руис де Галаррета
90'
+4
90'
+1
Замена
В. Лей
️️️️
Х. Пуадо
Замена
М. Хопп
️️️️
Абдон
83'
Желтая карточка
Р. Батталья
82'
Замена
Л. Кан Ин
️️️️
Т. Кубо
82'
80'
Желтая карточка
А. Видаль
Желтая карточка
И. Руис де Галаррета
75'
Замена
Р. Батталья
️️️️
С. Севилья
73'
70'
Желтая карточка
Х. Пуадо
67'
Замена
Л. Морон
️️️️
О. Хиль
67'
Замена
М. Морланес
️️️️
К. Баре
62'
ГОЛ! 2:1!
Х. Пуадо
Пас отдал
А. Педроса
ГОЛ! 2:0!
Абдон
Пас отдал
С. Севилья
60'
46'
Замена
О. Мелендо
️️️️
Л. Димата
ГОЛ! 1:0!
Т. Кубо
32'
31'
Желтая карточка
С. Гомес
17'
Желтая карточка
А. Педроса
Желтая карточка
Х. Коста
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
5
Брайан Оливан
ЛЗ
24
Хауме Коста
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
14
Дани Родригес
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
10
Серхи Дардер
ЦП
88
Кейди Баре
ЦП
9
Рауль де Томас
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
15
Александар Седлар
ЦЗ
6
Антонио Санчес
ЦП
21
Tomás Giaquinto
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
11
Хорди Мбула
ПВ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
7
Ву Лей
ЛВ
8
Фран Мерида
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
21
Оскар Мелендо
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
4-2-2-1
24
Коста
24
Вальент
4
Руссо
5
Оливан
8
Севилья
16
Руис де Галаррета
14
Родригес
14
Кубо
9
Абдон
3-2-2-1-2
13
Лопес
22
Видаль
21
Гомес
6
Кабрера
27
Хиль
17
Педроса
10
Дардер
88
Баре
7
Пуадо
11
Димата
9
де Томас
16
Руис де Галаррета
15
Седлар
15
Седлар
16
Руис де Галаррета
Ндиайе
6
Санчес
6
Санчес
Ндиайе
8
Севилья
6
Батталья
6
Батталья
8
Севилья
14
Кубо
7
Кан Ин
7
Кан Ин
14
Кубо
9
Абдон
9
Хопп
9
Хопп
9
Абдон
88
Баре
8
Морланес
8
Морланес
88
Баре
7
Пуадо
7
Лей
7
Лей
7
Пуадо
11
Димата
21
Мелендо
21
Мелендо
11
Димата
27
Хиль
80
Морон
80
Морон
27
Хиль
Остались в запасе
Мальорка
Эспаньол
1
Маноло Рейна
ВР
21
Tomás Giaquinto
ЦП
11
Хорди Мбула
ПВ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
1
Жоан Гарсия
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
8
Фран Мерида
ЦП
10
Нико Меламед
ЛВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
1
Маноло Рейна
ВР
21
Tomás Giaquinto
ЦП
11
Хорди Мбула
ПВ
9
Анхель
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоан Гарсия
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
8
Фран Мерида
ЦП
10
Нико Меламед
ЛВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Мальорка - Эспаньол
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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