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Англия. Кубок
Сток Сити - Уиган Атлетик
Сток Сити - Уиган Атлетик: обзор матча 05 февраля 2022
Сток Сити
05.02.2022, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
2 : 0
Завершен
Уиган Атлетик
14'
Д. Майя
62'
Д. Браун
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Сток Сити - Уиган Атлетик
Замена
С. Флетчер
️️️️
Д. Майя
78'
Замена
E. Tezgel
️️️️
Т. Кэмбелл
77'
74'
Вторая желтая
Г. Эдвардс
Замена
М. Фокс
️️️️
Н. Пауэлл
70'
69'
Желтая карточка
Г. Эдвардс
63'
Замена
С. Хамфрис
️️️️
Д. Магеннис
ГОЛ! 2:0!
Д. Браун
Пас отдал
Т. Кэмбелл
62'
Замена
С. Клукас
️️️️
Д. Томпсон
61'
Замена
Д. Браун
️️️️
Д. Райт-Филлипс
61'
Желтая карточка
Л. Мур
60'
Желтая карточка
Д. Томпсон
53'
46'
Замена
Т. Дариква
️️️️
М. Пауэр
45'
+2
Желтая карточка
Д. Керр
ГОЛ! 1:0!
Д. Майя
Пас отдал
Т. Кэмбелл
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
26
Лиам Мур
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
32
Димарджио Райт-Филлипс
ЦФ
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
6
Джейсон Керр
ЦП
6
Келланд Уоттс
ЦП
16
Глен Ри
ЦП
19
Гейвин Мэсси
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
8
Макс Пауэр
ЦФ
8
Том Бейлисс
ЦФ
7
Гвайон Эдвардс
ЦФ
9
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Сток Сити
21
Демеако Духани
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
19
Emre Tezgel
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
1
Джек Бонхэм
ЦФ
Уиган Атлетик
13
Бен Амос
ВР
15
Adam Long
ЦЗ
24
Harry McHugh
ЦП
16
Кертис Тилт
ЦФ
2
Тендэй Дариква
ЦФ
10
Каллум Лэнг
ЦФ
19
Chris Sze
ЦФ
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
4-3-3
39
Барсик
26
Мур
4
Харвуд-Беллис
14
Тимон
16
Уилмот
7
Аллен
25
Пауэлл
15
Томпсон
9
Майя
32
Райт-Филлипс
23
Кэмбелл
1-4-1-4
32
Джонс
12
Беннетт
6
Уоттс
16
Ри
19
Мэсси
6
Керр
17
МакГрат
9
Магеннис
7
Эдвардс
8
Бейлисс
8
Пауэр
25
Пауэлл
3
Фокс
3
Фокс
25
Пауэлл
15
Томпсон
6
Клукас
6
Клукас
15
Томпсон
23
Кэмбелл
19
19
23
Кэмбелл
9
Майя
26
Флетчер
26
Флетчер
9
Майя
32
Райт-Филлипс
18
Браун
18
Браун
32
Райт-Филлипс
8
Пауэр
2
Дариква
2
Дариква
8
Пауэр
9
Магеннис
11
Хамфрис
11
Хамфрис
9
Магеннис
Остались в запасе
Сток Сити
Уиган Атлетик
2
Том Смит
ПЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
1
Джек Бонхэм
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
13
Бен Амос
ВР
15
Adam Long
ЦЗ
24
Harry McHugh
ЦП
16
Кертис Тилт
ЦФ
10
Каллум Лэнг
ЦФ
19
Chris Sze
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Остались в запасе
2
Том Смит
ПЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
1
Джек Бонхэм
ЦФ
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
15
Adam Long
ЦЗ
24
Harry McHugh
ЦП
16
Кертис Тилт
ЦФ
10
Каллум Лэнг
ЦФ
19
Chris Sze
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Пол Кук
Статистика матча Сток Сити - Уиган Атлетик
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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