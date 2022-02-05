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Англия. Кубок
Саутгемптон - Ковентри
Саутгемптон - Ковентри: обзор матча 05 февраля 2022
Саутгемптон
05.02.2022, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
Ковентри
63'
С. Армстронг
112'
К. Уокер-Питерс
22'
В. Дьекереш
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Саутгемптон - Ковентри
117'
Желтая карточка
Д. Кларк-Салтер
Желтая карточка
К. Уокер-Питерс
113'
ГОЛ! 2:1!
К. Уокер-Питерс
Пас отдал
А. Броя
112'
105'
Желтая карточка
Т. Кейн
Замена
О. Ромеу
️️️️
В. Ливраменто
90'
+2
89'
Замена
Д. Джонс
️️️️
К. О'Харе
Желтая карточка
Я. Валери
78'
73'
Замена
Д. Аллен
️️️️
Г. Хамер
73'
Замена
Т. Кейн
️️️️
Д. Экклз
73'
Замена
М. Уогхорн
️️️️
Д. Бидуэлл
Замена
А. Броя
️️️️
Т. Уолкотт
64'
64'
Замена
Д. Шипли
️️️️
Я. Матсен
ГОЛ! 1:1!
С. Армстронг
Пас отдал
Я. Валери
63'
58'
Желтая карточка
Б. Шиф
Замена
С. Армстронг
️️️️
А. Армстронг
46'
45'
+2
Желтая карточка
Г. Хамер
41'
Желтая карточка
Д. Экклз
Замена
Н. Редмонд
️️️️
Лянко
34'
22'
ГОЛ! 0:1!
В. Дьекереш
Пас отдал
Б. Шиф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Тьерри Смолл
ЛЗ
13
Лянко
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
7
Шейн Лонг
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
38
Густаво Хамер
ОП
17
Каллум О'Харе
АП
5
Майкл Роуз
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
18
Бен Шиф
ЦФ
28
Джош Экклз
ЦФ
5
Доминик Хайам
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Саутгемптон
21
Гарри Льюис
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
27
Натан Редмонд
ЛВ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
19
Че Адамс
ЦФ
27
Армандо Броя
ЦФ
Ковентри
34
Тодд Кейн
ПЗ
25
Райан Хоули
ЦП
29
Мартин Уогхорн
ЦП
13
Бен Уилсон
ЦФ
5
Кайл МакФадзин
ЦФ
24
Джейми Аллен
ЦФ
10
Джоди Джонс
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
3-3-1-1-2
13
Кабальеро
7
Валери
13
Лянко
5
Стивенс
11
Смолл
27
Диалло
2
Ливраменто
30
Уорд-Проус
32
Уолкотт
10
Армстронг
7
Лонг
3-1-1-5
21
Мур
22
Матсен
6
Кларк-Салтер
21
Бидуэлл
38
Хамер
17
О'Харе
5
Роуз
5
Хайам
28
Экклз
18
Шиф
14
Дьекереш
10
Армстронг
17
Армстронг
17
Армстронг
10
Армстронг
2
Ливраменто
21
Ромеу
21
Ромеу
2
Ливраменто
13
Лянко
27
Редмонд
27
Редмонд
13
Лянко
32
Уолкотт
27
Броя
27
Броя
32
Уолкотт
28
Экклз
34
Кейн
34
Кейн
28
Экклз
21
Бидуэлл
29
Уогхорн
29
Уогхорн
21
Бидуэлл
38
Хамер
24
Аллен
24
Аллен
38
Хамер
17
О'Харе
10
Джонс
10
Джонс
17
О'Харе
22
Матсен
26
Шипли
26
Шипли
22
Матсен
Остались в запасе
Саутгемптон
Ковентри
21
Гарри Льюис
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
25
Райан Хоули
ЦП
13
Бен Уилсон
ЦФ
5
Кайл МакФадзин
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Остались в запасе
21
Гарри Льюис
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
19
Че Адамс
ЦФ
Остались в запасе
25
Райан Хоули
ЦП
13
Бен Уилсон
ЦФ
5
Кайл МакФадзин
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Стивен Прессли
Статистика матча Саутгемптон - Ковентри
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
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