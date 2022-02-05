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Расписание матчей
Англия. Кубок
Питерборо Юнайтед - Куинз Парк Рейнджерс
Питерборо Юнайтед - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 05 февраля 2022
Питерборо Юнайтед
05.02.2022, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
2 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
25'
Д. Уорд
72'
Р. Джонс
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Питерборо Юнайтед - Куинз Парк Рейнджерс
Желтая карточка
Н. Томпсон
90'
+6
Замена
Н. Томпсон
️️️️
Б. Мамба
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
А. Доззел
Желтая карточка
О. Норберн
87'
Желтая карточка
Р. Джонс
83'
ГОЛ! 2:0!
Р. Джонс
Пас отдал
Б. Мамба
72'
Замена
Р. Джонс
️️️️
Д. Мэрриот
65'
Замена
Х. Коулсон
️️️️
Д. Уорд
64'
Желтая карточка
Ж. Фукс
63'
62'
Замена
Д. Томас
️️️️
И. Хаир
62'
Замена
А. Доззел
️️️️
С. Йохансен
Замена
Р. Браун
️️️️
К. Поку
57'
Замена
С. Шмодикс
️️️️
Д. Кларк-Харрис
46'
46'
Замена
Д. Хендрик
️️️️
Л. Амос
46'
Замена
А. Адома
️️️️
Л. Уоллас
Желтая карточка
Р. Эдвардс
45'
Желтая карточка
Д. Кларк-Харрис
29'
ГОЛ! 1:0!
Д. Уорд
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Питерборо Юнайтед
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
8
Оливер Норберн
ЦП
23
Джо Уорд
ЦП
2
Франки Кент
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
17
Кваме Поку
ЦФ
7
Жеандо Фукс
ЦФ
5
Марк Биверс
ЦФ
13
Стивен Бенда
ЦФ
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Куинз Парк Рейнджерс
1
Дэвид Маршалл
ВР
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
3
Ли Уоллас
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
10
Люк Амос
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
13
Линдон Дайкс
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Питерборо Юнайтед
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
4
Натан Томпсон
ПЗ
26
Рики-Джейд Джонс
ЦП
11
Сэмми Шмодикс
ЦФ
10
Рис Браун
ЦФ
8
Джордж Грант
ЦФ
31
Джоэл Рэндалл
ЦФ
20
Джош Найт
ЦФ
13
Дэвид Корнелл
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
29
Осман Какай
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
8
Джордж Томас
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
4
Доминик Болл
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
1
Джо Уолш
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
2-2-5
5
Эдвардс
19
Мамба
8
Норберн
23
Уорд
17
Поку
13
Бенда
5
Биверс
7
Фукс
9
Кларк-Харрис
3-2-2-1-2
1
Маршалл
16
Дикки
2
Данн
3
Уоллас
28
Одубайо
28
Сэндерсон
10
Йохансен
10
Амос
10
Хаир
32
Остин
13
Дайкс
23
Уорд
15
Коулсон
15
Коулсон
23
Уорд
19
Мамба
4
Томпсон
4
Томпсон
19
Мамба
7
Мэрриот
26
Джонс
26
Джонс
7
Мэрриот
9
Кларк-Харрис
11
Шмодикс
11
Шмодикс
9
Кларк-Харрис
17
Поку
10
Браун
10
Браун
17
Поку
10
Хаир
8
Томас
8
Томас
10
Хаир
10
Йохансен
21
Доззел
21
Доззел
10
Йохансен
10
Амос
29
Хендрик
29
Хендрик
10
Амос
3
Уоллас
37
Адома
37
Адома
3
Уоллас
Остались в запасе
Питерборо Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс
8
Джордж Грант
ЦФ
31
Джоэл Рэндалл
ЦФ
20
Джош Найт
ЦФ
13
Дэвид Корнелл
ЦФ
Главный тренер
Даррен Фергюсон
29
Осман Какай
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦП
1
Джо Уолш
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
8
Джордж Грант
ЦФ
31
Джоэл Рэндалл
ЦФ
20
Джош Найт
ЦФ
13
Дэвид Корнелл
ЦФ
Остались в запасе
29
Осман Какай
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦП
1
Джо Уолш
ЦФ
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Питерборо Юнайтед - Куинз Парк Рейнджерс
6
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
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