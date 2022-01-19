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Расписание матчей
Кубок Африки
Гвинея-Бисау - Нигерия
Гвинея-Бисау - Нигерия: обзор матча 19 января 2022
Гвинея-Бисау
19.01.2022, среда, 22:00
Кубок африканских наций, группа D, 3 тур
0 : 2
Завершен
Нигерия
56'
У. Садик
75'
У. Троост-Эконг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гвинея-Бисау - Нигерия
Замена
М. Родригеш
️️️️
М. Бальде
88'
85'
Замена
А. Оникуру
️️️️
К. Ихеначо
Замена
Л. Алвеш
️️️️
М. Кассама
78'
76'
Замена
О. Нда
️️️️
Т. Эбуехи
76'
Замена
Ф. Ониика
️️️️
К. Нвакали
75'
ГОЛ! 0:2!
У. Троост-Эконг
Замена
Ф. Менди
️️️️
Жоржиньо
70'
Замена
С. Амбри
️️️️
Пикети
70'
Замена
А. Семеду
️️️️
П. Камара
69'
57'
Замена
М. Саймон
️️️️
Ч. Эджуке
57'
Замена
П. Олаинка
️️️️
У. Садик
56'
ГОЛ! 0:1!
У. Садик
Пас отдал
К. Ихеначо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гвинея-Бисау
12
Морис Гомис
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
22
Опа Санганте
ЦЗ
20
Сори Мане
ЦЗ
17
Жефферсон Энкада
ПЗ
6
Бура
ОП
16
Морету Кассама
ЦП
8
Панутче Камара
ЦП
17
Мама Бальде
АП
11
Жоржиньо
ПВ
18
Пикети
ЦФ
Главный тренер
Бакиро Канде
Нигерия
1
Фрэнсис Узохо
ВР
3
Джамилу Коллинс
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
21
Тьяронн Эбуехи
ПЗ
14
Чидера Эджуке
ЛВ
25
Келечи Нвакали
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
17
Алекс Ивоби
ПВ
19
Умар Садик
ЦФ
14
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Августин Эгуавон
Гвинея-Бисау
1
Мануэль Бальде
ВР
1
Жонас Мендеш
ВР
4
Симау Жуниор
ЦЗ
14
Фернанди Менди
ЦЗ
21
Нану
ПЗ
9
Стиви Амбри
ЛП
14
Мауро Родригеш
ЛВ
8
Алфа Семеду
ЦП
10
Пеле
ЦП
3
Леонель Алвеш
ПВ
13
Фредерик Менди
ЦФ
Нигерия
23
Мадука Окойе
ВР
3
Зайду Сануси
ЛЗ
22
Кеннет Омеруо
ЦЗ
26
Олиса Нда
ЦЗ
0
Петер Олаинка
ЛВ
15
Мозес Саймон
ЛВ
0
Анри Оникуру
ЛВ
8
Фрэнк Ониика
ЦП
11
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
0
Тайво Авонийи
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Гомис
5
Канде
22
Санганте
20
Мане
17
Энкада
6
Бура
16
Кассама
8
Камара
17
Бальде
11
Жоржиньо
18
Пикети
4-2-2-2
1
Узохо
21
Эбуехи
5
Троост-Эконг
6
Аджайи
3
Коллинс
25
Нвакали
4
Ндиди
17
Ивоби
14
Эджуке
14
Ихеначо
19
Садик
18
Пикети
9
Амбри
9
Амбри
18
Пикети
8
Камара
8
Семеду
8
Семеду
8
Камара
17
Бальде
14
Родригеш
14
Родригеш
17
Бальде
16
Кассама
3
Алвеш
3
Алвеш
16
Кассама
11
Жоржиньо
13
Менди
13
Менди
11
Жоржиньо
19
Садик
0
Олаинка
0
Олаинка
19
Садик
21
Эбуехи
26
Нда
26
Нда
21
Эбуехи
25
Нвакали
8
Ониика
8
Ониика
25
Нвакали
14
Эджуке
15
Саймон
15
Саймон
14
Эджуке
14
Ихеначо
0
Оникуру
0
Оникуру
14
Ихеначо
Остались в запасе
Гвинея-Бисау
Нигерия
1
Мануэль Бальде
ВР
1
Жонас Мендеш
ВР
4
Симау Жуниор
ЦЗ
14
Фернанди Менди
ЦЗ
21
Нану
ПЗ
10
Пеле
ЦП
Главный тренер
Бакиро Канде
23
Мадука Окойе
ВР
3
Зайду Сануси
ЛЗ
22
Кеннет Омеруо
ЦЗ
11
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
0
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Августин Эгуавон
Остались в запасе
1
Мануэль Бальде
ВР
1
Жонас Мендеш
ВР
4
Симау Жуниор
ЦЗ
14
Фернанди Менди
ЦЗ
21
Нану
ПЗ
10
Пеле
ЦП
Остались в запасе
23
Мадука Окойе
ВР
3
Зайду Сануси
ЛЗ
22
Кеннет Омеруо
ЦЗ
11
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
0
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Бакиро Канде
Главный тренер
Августин Эгуавон
Статистика матча Гвинея-Бисау - Нигерия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
1 : 1
31.03.2026
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
5 : 0
28.03.2026
Гвинея-Бисау
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Египет
1 : 0
12.10.2025
Гвинея-Бисау
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Эфиопия
1 : 0
08.10.2025
Гвинея-Бисау
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Гвинея-Бисау
2 : 0
08.09.2025
Джибути
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
10.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
Информация о матче
Стадион:
Румде Аджия
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