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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Валенсия
Севилья - Валенсия: обзор матча 31 января 2010
Севилья
31.01.2010, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 20 тур
2 : 1
Завершен
Валенсия
22'
А. Негредо
69'
А. Негредо
90'
Д. Наварро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Валенсия
+2
Желтая карточка
Н. Жигич
ГОЛ! 2:1!
Д. Наварро
Пас отдал
Бруно
Замена
А. Домингес
️️️️
Д. Сильва
Желтая карточка
Бруно
Замена
Ромарик
️️️️
А. Негредо
Травма
А. Негредо
Замена
Д. Капель
️️️️
Д. Перотти
Желтая карточка
Д. Перотти
ГОЛ! 2:0!
А. Негредо
Пас отдал
Х. Навас
Замена
Л. Фабиано
️️️️
Ф. Кануте
Замена
Э. Банега
️️️️
К. Марчена
Замена
Н. Жигич
️️️️
П. Эрнандес
Желтая карточка
Ж. Эскюде
Желтая карточка
М. Станкявичус
Желтая карточка
Д. Наварро
Желтая карточка
Д. Альбельда
ГОЛ! 1:0!
А. Негредо
Пас отдал
Ж. Эскюде
Желтая карточка
Д. Зокора
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
25
Андрес Палоп
(К)
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
3
Адриано
ПЗ
8
Диего Перотти
ЛП
16
Дидье Зокора
ЦП
11
Ренато
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
11
Фредерик Кануте
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
2
Бруно
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
24
Карлос Марчена
(К)
ЦП
21
Давид Сильва
АП
64
Хуан Мата
АП
19
Пабло Эрнандес
АП
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Севилья
13
Хави Варас
ВР
4
Марк Валиенте
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
8
Лоло
ЦП
22
Альдо Душер
ЦП
5
Ромарик
ЦП
9
Луис Фабиано
ЦФ
Валенсия
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
14
Висенте
ЛВ
11
Эвер Банега
ЦП
0
Рубен Бараха
ЦП
10
Алехандро Домингес
ЦП
19
Никола Жигич
ЦФ
3-2-3-2
25
Палоп
16
Навас
14
Эскюде
18
Станкявичус
3
Наварро
3
Адриано
8
Перотти
11
Ренато
16
Зокора
11
Кануте
21
Негредо
4-2-3-1
1
Санчес
23
Мигел
4
Алексис
4
Наварро
2
Бруно
6
Альбельда
24
Марчена
64
Мата
19
Эрнандес
21
Сильва
7
Вилья
8
Перотти
17
Капель
17
Капель
8
Перотти
21
Негредо
5
Ромарик
5
Ромарик
21
Негредо
11
Кануте
9
Фабиано
9
Фабиано
11
Кануте
24
Марчена
11
Банега
11
Банега
24
Марчена
21
Сильва
10
Домингес
10
Домингес
21
Сильва
19
Эрнандес
19
Жигич
19
Жигич
19
Эрнандес
Остались в запасе
Севилья
Валенсия
13
Хави Варас
ВР
4
Марк Валиенте
ЦЗ
8
Лоло
ЦП
22
Альдо Душер
ЦП
Главный тренер
Маноло Хименес
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
0
Рубен Бараха
ЦП
14
Висенте
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
4
Марк Валиенте
ЦЗ
8
Лоло
ЦП
22
Альдо Душер
ЦП
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
0
Рубен Бараха
ЦП
14
Висенте
ЛВ
Главный тренер
Маноло Хименес
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Севилья - Валенсия
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Анхель Перес Ласа
(Сан-Себастьян)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:55 (прямая)
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