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Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Ди Си Юнайтед
Канзаc Сити - Ди Си Юнайтед: обзор матча 14 сентября 2022
Канзаc Сити
14.09.2022, среда, 03:30
США. МЛС, 44 тур
3 : 0
Завершен
Ди Си Юнайтед
34'
K. Shelton
70'
Р. Володер
87'
Д. Шаллой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Канзаc Сити - Ди Си Юнайтед
ГОЛ! 3:0!
Д. Шаллой
87'
86'
Замена
М. Берри
️️️️
M. Rodríguez
73'
Желтая карточка
K. Smith
ГОЛ! 2:0!
Р. Володер
70'
68'
Замена
C. Durkin
️️️️
S. Djeffal
63'
Желтая карточка
К. Бентеке
Замена
Д. Расселл
️️️️
М. Ционис
61'
Замена
W. Agada
️️️️
K. Shelton
61'
61'
Замена
K. Smith
️️️️
C. Odoi-Atsem
60'
Замена
Н. Роберта
️️️️
О. Камара
Замена
Э. Томми
️️️️
Р. Эспиноза
46'
Замена
Ф. Эрнандес
️️️️
К. Дюк
46'
ГОЛ! 1:0!
K. Shelton
34'
31'
Желтая карточка
Р. Моррисон
Желтая карточка
Р. Эспиноза
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
22
Kendall Mcintosh
ВР
2
Kayden Pierre
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
6
Роберт Володер
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
44
Бен Свит
ЦП
54
R. Walter
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
10
Маринос Ционис
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Ди Си Юнайтед
3
Chris Odoi-Atsem
ЦЗ
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
65
Martín Rodríguez
ЦП
22
Sofiane Djeffal
ЦП
26
Виктор Пальссон
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
18
David Ochoa
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
2
Донован Пинес
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Канзаc Сити
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
12
Кортне Форд
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
16
Ориоль Росель
ЦП
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
48
Kaveh Rad
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
22
William Agada
ЦФ
Ди Си Юнайтед
6
Расселл Канус
ЦЗ
25
Jackson Hopkins
ЦП
21
Jon Kempin
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
35
Sami Guediri
ЦФ
9
Найджел Роберта
ЦФ
17
Kimarni Smith
ЦФ
27
Мигел Берри
ЦФ
4-3-3
22
2
3
Фонтас
6
Володер
28
Дюк
44
Свит
54
15
Эспиноза
20
Шаллой
11
10
Ционис
3-3-1-4
31
Нахар
15
Бирнбаум
3
65
22
26
Пальссон
11
Моррисон
2
Пинес
20
Бентеке
9
Камара
18
15
Эспиноза
27
Томми
27
Томми
15
Эспиноза
28
Дюк
21
Эрнандес
21
Эрнандес
28
Дюк
10
Ционис
77
Расселл
77
Расселл
10
Ционис
11
22
22
11
22
8
8
22
9
Камара
9
Роберта
9
Роберта
9
Камара
3
17
17
3
65
27
Берри
27
Берри
65
Остались в запасе
Канзаc Сити
Ди Си Юнайтед
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
12
Кортне Форд
ЦЗ
16
Ориоль Росель
ЦП
48
Kaveh Rad
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
6
Расселл Канус
ЦЗ
25
Jackson Hopkins
ЦП
21
Jon Kempin
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
35
Sami Guediri
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Остались в запасе
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
12
Кортне Форд
ЦЗ
16
Ориоль Росель
ЦП
48
Kaveh Rad
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
Остались в запасе
6
Расселл Канус
ЦЗ
25
Jackson Hopkins
ЦП
21
Jon Kempin
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
35
Sami Guediri
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Уэйн Руни
Статистика матча Канзаc Сити - Ди Си Юнайтед
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
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